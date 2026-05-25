Höchster Saisonsieg und ein Neuzugang Torfestival in Walldorf von Dirk Winter · 25.05.2026, 13:05 Uhr · 0 Leser

Benedikt von Hagen (am Ball) trifft viermal gegen den Hanauer FC. – Foto: Jan-Niclas Grömling

WALLDORF. Mit ihrem höchsten Saisonsieg haben sich die Walldorfer Hessenliga-Fußballer von ihrem Publikum verabschiedet. Im letzten Heimspiel fertigte der SV Rot-Weiß den FC Hanau 93 mit 7:0 (3:0) ab. Damit hat die Mannschaft von Interimstrainer Niklas Grimm auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt. Die Tore für den Tabellenneunten schossen die überragenden Benedikt von Hagen – der zu den Offenbacher Kickers wechselnde Mittelstürmer traf viermal – und Mittelfeldmotor Tim Grünewald (3). Mit diesem Ergebnis waren die Hanauer noch gut bedient. Der längst als Absteiger feststehende Tabellenletzte hatte es seinem Torhüter Charles Anagu zu verdanken, keine zweistellige Niederlage bezogen zu haben. So parierte Anagu, der in der nächsten Saison das RWW-Tor hütet, kurz vor der Halbzeitpause einen Strafstoß von Grünewald. Zuvor war Luca Manganiello vom ehemaligen Walldorfer Artjom Belavskis elfmeterreif gefoult worden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Auch in seiner Kaderplanung kommt der SV Rot-Weiß weiter voran. Giuseppe Franco kommt von den Offenbacher Kickers, wo der Linksverteidiger in der U21-Mannschaft spielt und dreimal im Regionalligateam mitgewirkt hat. Der 20 Jahre alte Deutsch-Italiener „bringt nicht nur Qualität auf seiner angestammten Position mit“, erklärt der Sportliche Leiter der Rot-Weißen, Bastian Eisert, „sondern kann flexibel auf der gesamten linken Seite eingesetzt werden“.