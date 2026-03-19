Höchster Saisonsieg in der englischen Woche

Unerwartet in der Höhe gewannen die Nullneuner zum zweiten Mal in Folge in der Fremde, nachdem zuvor fünfmal am Stück auswärts nicht dreifach gepunktet wurde.
BERICHT von Uwe Vester // SV 09 Arnstadt
Nach dem Seitenwechsel kamen die Kurstädter entschlossen aus der Kabine und erzielten den Anschlußtreffer durch Ränke, der eine Hereingabe Schlätzers ins lange Eck bugsierte (49.). Doch die Hoffnung auf einen spannenden Verlauf durchkreuzten die Bachstädter durch Anton Lvov, der frei vor Torwart Wagner auftauchte und überlegt vollendete (61.). Danach war die Luft etwas heraus, obwohl die Hausherren nicht aufsteckten und durch Riedel, der erst an Knoll scheiterte, dann mit einer Direktabnahme über den Kasten schoß (82.) zwei Möglichkeiten besaßen zu verkürzen. Arnstadt dagegen zeigte sich sehr effektiv und schraubte das Ergebnis nach oben. Zunächst nutzte Patrick Hädrich Torwart Wagners Fauxpas, nachdem dieser Julian Knolls Abschlag unterschätze und den Ball im leeren Tor unterbrachte (84.), dann verwandelte Ben-Luca Kunz einen Foulelfmeter (87.), bevor erneut Kunz in der Nachspielzeit aus Nahdistanz das halbe Dutzend vollmachte.