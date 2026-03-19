Höchster Saisonsieg in der englischen Woche

„Sicher fiel das Ergebnis zu hoch aus, denn sechzig Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel, das sich in die eine oder andere Richtung hätte drehen können. Vor der Pause waren wir nicht so richtig im Spiel, haben aber dagegengehalten und uns in der zweiten Hälfte effizient gezeigt, dazu bewirkten die Wechsel noch einmal Offensivpower, der sich letztlich auszahlte“ so Martin Hauswald. Nach kurzer Abtastphase besaßen die Einheimischen die erste Chance, als Riedel in aussichtsreicher Position über das Tor schoß (10.). Die Antwort der Gäste erfolgte umgehend, Norman Koch verfehlte das Tor aus der Drehung knapp (13.). In Front zogen die Gäste durch Norman Koch, welcher nach einem Freistoß in Ballbesitz kam und per Direktabnahme den Ball unter die Latte hämmerte (18.). Anschließend zwang der Ex-Arnstädter Martin Skaba Torwart Julian Knoll aus der Distanz zu einer Parade (19.). Fast der Ausgleich, doch Schlätzer traf nach einem Konter nur den Querbalken (22.). Dann konnten die Hausherren einen Freistoß Max Seimls nicht klären, Nutznießer war Kapitän Silvano Varnhagen, der freistehend einschob (27.).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Kurstädter entschlossen aus der Kabine und erzielten den Anschlußtreffer durch Ränke, der eine Hereingabe Schlätzers ins lange Eck bugsierte (49.). Doch die Hoffnung auf einen spannenden Verlauf durchkreuzten die Bachstädter durch Anton Lvov, der frei vor Torwart Wagner auftauchte und überlegt vollendete (61.). Danach war die Luft etwas heraus, obwohl die Hausherren nicht aufsteckten und durch Riedel, der erst an Knoll scheiterte, dann mit einer Direktabnahme über den Kasten schoß (82.) zwei Möglichkeiten besaßen zu verkürzen. Arnstadt dagegen zeigte sich sehr effektiv und schraubte das Ergebnis nach oben. Zunächst nutzte Patrick Hädrich Torwart Wagners Fauxpas, nachdem dieser Julian Knolls Abschlag unterschätze und den Ball im leeren Tor unterbrachte (84.), dann verwandelte Ben-Luca Kunz einen Foulelfmeter (87.), bevor erneut Kunz in der Nachspielzeit aus Nahdistanz das halbe Dutzend vollmachte.