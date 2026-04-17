Höchste Saisonniederlage: Fortuna Köln lässt wichtige Punkte liegen Regionalliga West: Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln II erwischte Tabellenführer Fortuna Köln keinen besonders guten Tag. RW Oberhausen könnte nun wieder Spannung in den Aufstiegskampf bringen. von Markus Becker · Heute, 21:42 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Köln II feierte einen überzeugenden Heimerfolg. – Foto: IMAGO/ HMB-Media

Lässt Fortuna Köln tatsächlich noch einmal Federn? Mit der 0:3-Pleite im Lokalduell gegen den 1. FC Köln II könnte besonders RW Oberhausen wieder näher heranrücken. Die Kleeblätter könnten mit einem Auswärtssieg bei den Sportfreunden Lotte den Druck nach oben erhöhen. Im Tabellenkeller verschaffte sich der SV Rödinghausen zuletzt ein Polster auf die Abstiegszone, könnte dies im Falle eines Coups gegen Borussia Dortmund II sogar noch erhöhen. Am Sonntag braucht der Wuppertaler SV gegen Borussia Mönchengladbach II ein dringendes Erfolgserlebnis.

In der Anfangsphase nahmen sich beide Seiten zunächst nicht viel. So kamen die beiden Kölner Teams trotz erster Offensivansätze auch nur selten in die entscheidenden Räume. Mit der ersten gefährlichen Aktion schlug die Geißbock-Reserve auch schon zu. Patrik Kristal schickte Youssoupha Niang mit einem öffnenden Ball auf die Reise. Dieser versuchte es mit einer scharfen Hereingabe ins Zentrum, wo David Haider das Leder unglücklich ins eigene Tor grätschte (17.). Fortuna Köln war nun eigentlich gefordert, ließ die zündenden Ideen nach vorne jedoch vermissen. So zeigten sich die Gastgeber an diesem Abend schlichtweg konsequenter. Nach einer Umschaltsituation beförderte Fynn Schenten den Ball quer durch den Strafraum auf Niang, der sich diesmal in der Rolle des Vollstreckers Erfolg fand - Lennart Winkler war noch an seinem Versuch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (38.).