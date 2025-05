Höchste Saisonniederlage am Eichwald

Eine herbe Auswärtspleite musste unsere Zweite bei der Landesligareserve der SG Stupferich einstecken. Nicht verwunderlich erscheint das Ergebnis allerdings, wenn man sich vor Augen führt, dass nur dank Unterstützung aus der AH überhaupt ein Auswechselspieler zur Verfügung stand und auch einige ‚Reservisten‘ über die kompletten 90 Minuten gehen mussten. So verkaufte sich das letzte Aufgebot im ersten Durchgang doch noch sehr gut und die Hausherren kamen lediglich zu einem Treffer durch Ex-Auerbacher Sebastian Karle (17.). Felix Schorer und Sven Balzer verhinderten in Personalunion den zweiten Einschlag (35.), bevor sich Nicolai Konrad aus 40 Metern ein Herz nahm und SG-Keeper Razafindrazaka fast hätte überwinden können. Leider landete der Abschluss aber auch auf dem Tornetz (41.). Kurz darauf scheiterte Max Wenz aus aussichtsreicher Position (43.), sodass mit etwas Glück sogar der Ausgleich im Bereich des Möglichen lag. Einmal musste sich auch noch Schorer gegen Michael Eldracher auszeichnen, nachdem seine Vorderleute ihn aufgrund einer missglückten Abseitsfalle im Stich gelassen hatten (45.). So blieb es bei der knappen Halbzeitführung für die SG.

Im zweiten Durchgang merkte man den wacker kämpfenden Auerbachern dann zusehends ihre schwindenden Kräfte an und die Hausherren kamen in regelmäßigen Abständen zu weiteren Treffern, sodass Schorer am Ende des Tages ganze sieben Mal hinter sich greifen musste. Zwei Möglichkeiten boten sich aber auch der TSV-Elf noch, doch Silas Hurm vergab einen Hochkaräter nach schöner Wenz-Flanke frei am zweiten Pfosten (71.) und Seidl scheiterte in der Schlussminute am gegnerischen Goalie. So steht eine auch in der Höhe erwartbare Niederlage, wenngleich der Ehrentreffer sicher nicht gänzlich unverdient gewesen wäre.