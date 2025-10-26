Höchste Niederlage seit 2013: Landesligist trennt sich von Trainer

Zu Gast beim TSV Leuna erlebte der SV Rot-Weiß Kemberg am Sonnabend einen düsteren Nachmittag. Die 0:6-Niederlage im Saalekreis bedeutete für die Kemberger die höchste Niederlage in einem Ligaspiel seit Mai 2013 (damals 0:7 gegen Romonta Stedten) . Der Landesligist zog am Tag danach seine Konsequenz.

Wie die Rot-Weißen am Sonntag bekanntgaben, wird der bisherige Coach David Kretschmann "mit sofortiger Wirkung von seiner Position entbunden". Dies sei das Ergebnis einer "intensiven Analyse der aktuellen Situation" innerhalb des Vorstandes gewesen. "Nach offenen und ehrlichen Gesprächen wurde entschieden, eine Veränderung im Trainerteam vorzunehmen", schrieb der Landesligist. Zum FuPa-Profil:

Kretschmann, der sich zuvor mit seiner langjährigen Trainertätigkeit beim SV Allemannia Jessen einen Namen gemacht hatte, hat in Kemberg erst im Sommer das Ruder übernommen . "Von Davids fachlicher Qualität sind wir weiterhin überzeugt", schrieben die Kemberger. Der Funke zum Team sei jedoch nicht übergesprungen: "In den vergangenen Wochen wurde jedoch deutlich, dass die notwendige persönliche Bindung zwischen Trainer und Mannschaft nicht ausreichend gewachsen ist." Diese habe "beide Seiten belastet" und sei "ein Grund für die mehrfach enttäuschenden Auftritte" - mit nur sieben Punkten aus acht Partien steht Kemberg auf Rang 14.

Ein ehemaliger Torjäger gehört zum neuen Trainerteam

Nun wolle der Landesligist "neue Impulse setzen und einen Kurswechsel einleiten", schrieb der Verein. Die Nachfolge an der Seitenlinie wird ein Trio übernehmen: Patrick Köhler (29), bisheriger Co-Trainer, Justin Neumann (27), ehemaliger Torjäger, und Mark Schildhauer (30), schon in der Vergangenheit Co-Trainer, teilen sich fortan die Verantwortung. "Wir sind überzeugt, dass dieses Team die Mannschaft kennt, versteht und gemeinsam neue Energie freisetzen kann", schrieben die Kemberger, die zugleich Ex-Coach Kretschmann für "sein großes Engagement" dankten und "ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg" wünschten. Zu den Spielerprofilen:

>> Patrick Köhler

>> Justin Neumann

>> Mark Schildhauer

