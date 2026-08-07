Höchst will »zu einfache Fehler vermeiden«

Der TSV Höchst (Mitte Kevin Seiler, hier in der Vorsaison gegen Karan Jay Misra von der KSG Georgenhausen) will gegen Dersim Rüsselsheim ein anderes Gesicht zeigen. Foto: Joaquim Ferreira

Höchst. Der TSV Höchst gastiert am Sonntag (15 Uhr) in seinem ersten Auswärtsspiel der Saison bei Dersim Rüsselsheim. Die Mannschaft von Trainer Christian Stapp musste am letzten Wochenende beim Gruppenliga-Auftakt eine deutliche 0:5-Heimschlappe gegen den SV Münster hinnehmen.

„Wir waren zu Beginn eigentlich gut im Spiel und sind intensiv aufgetreten“, lobt Stapp. Zudem verpasste es Angreifer Lukas Gebhardt mit seinem Kopfball, nur aufgrund einer überragenden Parade des Münsteraner Schlussmanns den TSV in Führung zu bringen. Nach einem Doppelschlag der Gäste nach rund 20 Minuten, an dem der überragende SV-Stürmer Adrian Postall maßgeblich beteiligt war, gingen die Köpfe der Odenwälder allerdings nach unten. Zur Halbzeit stand es dann schon 0:4. „Wir hatten uns vorgenommen, die zweite Halbzeit mindestens unentschieden zu spielen, was am Ende durch einen späten Gegentreffer leider nicht gelungen ist“, erklärt Stapp.

Besonders schmerzhaft waren zudem die Verletzungen der Innenverteidiger Nikolas Helm und Oliver Schwarz, die in der Pause ausgewechselt werden mussten. Zudem fehlten mehrere Stammspieler urlaubs- (Daniel Simoes, Pascal Tschepke) und verletzungsbedingt (Christoph Eisenhauer, Leo Schnellbacher) – was Stapp jedoch nicht als Ausrede gelten lassen will. „Wir werden in der ganzen Saison immer wieder Ausfälle haben und müssen trotzdem in jedem Spiel den Anspruch haben, das bestmöglich aufzufangen und unsere Leistung abzurufen“, fordert der 46-Jährige. Mit der bisherigen Trainingswoche zeigt sich der Coach indes zufrieden und freut sich nun auf ein „sehr intensives“ Auswärtsspiel in Rüsselsheim.

Stapp erwartet schweres Spiel bei Dersim Rüsselsheim

Der SV Dersim musste im Sommer eine hohe personelle Fluktuation verzeichnen und unterlag zum Start beim SV Fürth mit 2:4. „Dersim muss sich aufgrund der vielen Neuzugänge und Abgänge mit Sicherheit noch weiter einspielen und finden, ist aber auch jetzt schon ein spielerisch sehr starker Gegner, der uns alles abverlangen wird.“ Stapp erwartet ein schweres Auswärtsspiel, bei dem es auch darum gehe, „zu einfache Fehler“ zu vermeiden. „Wir haben gegen Münster gesehen, dass deine Fehler in der Gruppenliga aufgrund der höheren Qualität viel schneller und brutaler als in der Kreisoberliga bestraft werden“, weiß der Trainer.



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