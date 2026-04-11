Höchst ohne Torgarant Simoes Beim Gipfeltreffen in der Kreioberliga Odenwald fehlen den Spitzenteams TSV Höchst und TSG Steinbach allerdings wichtige Akteure verletzungsbedingt und mit Rot-Sperre. von Thomas Nikella · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Er fehlt dem TSV Höchst verletzungsbedingt im Spitzenspiel gegen TSG Steinbach: Torgarant Daniel Simoes (links). Archivfoto: Guido Schiek

ODENWALDKREIS. In der Kreisoberliga richtet sich der Fokus diesen Sonntag auf das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer TSV Höchst und seinem direkten Verfolger TSG Steinbach (15 Uhr). Die Steinbacher müssen alles investieren, um den Fünf-Punkte-Rückstand zu verkürzen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst TSG Steinbach Steinbach 15:00 PUSH Ein Sieg in Höchst wird für die TSG ungemein schwer, weil auch noch Innenverteidiger Daniel Reimer wegen seiner Rotsperre fehlt. Bei Höchst fällt verletzungsbedingt Torgarant Daniel Simoes aus. Das Hinrundenspiel gewann Höchst in Steinbach 1:0. Die Höchster Formkurve zeigt derzeit steil nach oben: Spielerisch und konditionell hat sich die Mannschaft von TSV-Trainer Christian Stapp zuletzt in Bad König mit 7:1 durchgesetzt: „Mit der besten Vorstellung nach der Winterpause haben wir die wichtigsten Wochen dieser Saison eingeläutet.“

Stapp ist bewusst, dass mit Steinbach ein Gegner kommt, der seine Mannschaft schlagen kann und das auch will. „Die Aufgabe gegen Steinbachs spielstarkes Mittelfeld, mit Filip Vlahov im Zentrum, ist komplex. Wir müssen vor allem die Passwege konsequent zustellen“, sagt der TSV-Trainer. Rimhorns Kampfgeist trifft auf Günterfürsts Potenzial

Einen Favoriten sucht man im Duell SG Rimhorn/Neustadt gegen den TSV Günterfürst vergeblich. Für Rimhorn spricht die außergewöhnliche Zweikampfbereitschaft, die gut organisierte Defensive und der unbedingte Wille. Für Günterfürst ist die Begegnung eine Herausforderung, auch wenn die Erbacher sich zuletzt stabil präsentierten und mit dem FV Eppertshausen eine Mannschaft aus der Spitzengruppe mit 6:0 abfertigten. Die sechs Tore gegen den FVE zeigen aber auch, welches Potenzial in der TSV-Mannschaft steckt. Eppertshausen fordert abstiegsgefährdete Rodensteiner heraus Und genau dieser FV Eppertshausen, der auf seinem kleinen Kunstrasenplatz die Ligagrößen das Fürchten lehrte, erwartet am Sonntag die abstiegsgefährdeten Rodensteiner, die bis auf die klare Niederlage gegen Hassia Dieburg einen guten Start nach der Winterpause hinlegten. Das 2:0 bei Aufsteiger TS Ober-Roden II war ebenso wichtig wie das 1:1 gegen Mosbach.