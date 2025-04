Höchst erwartet „Brutale Offensive“

Dringend punkten müssen im Abstiegskampf die Kicker des TSV Höchst (rechts Leo Schnellbacher). Archivfoto: Herbert Krämer

Höchst. Gruppenligist TSV Höchst erwartet am Sonntag (15 Uhr) mit dem FC 07 Bensheim eine Mannschaft, die trotz mehrerer Ausfälle eine „brutale Offensive“ besitzt. „Bensheim ist gefühlt eine Wundertüte, gerade auch von der Kaderbreite, die von Spieltag zu Spieltag durch Verletzungen sehr variiert“, weiß TSV-Coach Christian Remmers. Auf Offensivspieler wie Florian Budimir, Denis Holdschick oder die Blüm-Brüder müsse seine Mannschaft höllisch aufpassen, dafür fehlt Christian Dingeldey in der Innenverteidigung gesperrt. In der Vorwoche hat der FC zudem beim Abstiegskandidaten aus Alsbach eine knappe 2:3-Niederlage einstecken müssen, man steht aber weiterhin auf Tabellenplatz drei und hat noch Chancen auf die Relegation.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Auch Höchst musste am vergangenen Wochenende eine Pleite einstecken, unterlag dem VfR Fehlheim trotz „70 Minuten gutem Fußball“ letztlich deutlich mit 1:5. „Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und waren nur einmal unachtsam, was Fehlheim eiskalt bestraft hat“, so Remmers. Der TSV kam zurück und glich zum zwischenzeitlichen 1:1 aus, doch leistete sich im zweiten Abschnitt zwei individuelle Fehler, die der VfR erneut gnadenlos bestrafte. „Sowohl beim zweiten als auch beim dritten Treffer spielen wir dem Gegner den Ball direkt in den Fuß – sehr unglücklich und in dieser Saisonphase natürlich umso bitterer“, sagt der 41-Jährige. Daher sei man nach dem Spiel trotz der insgesamt ansprechenden Leistung niedergeschlagen gewesen, richte den Blick nun aber nach vorne.

Bis auf Luis Speckhardt (muskuläre Probleme) kann der TSV aus dem Vollen schöpfen, Flügelstürmer Kevin Seiler, der die Hinrunde noch verpasst hatte, erweitere zudem in der Offensive die Handlungsmöglichkeiten. „Wir wollen aus den verbleibenden Partien die bestmögliche Ausbeute holen – wir können gegen jeden Gegner, wie wir gezeigt haben, punkten", so der Trainer, der auch auf das Remis in der Hinrunde gegen den neuen Meister SG Langstadt/Babenhausen anspielt. Das 1:1 an der Jahnstraße war nur eines der beiden Spiele, dass die SG in dieser Saison nicht gewinnen konnte. Am Sonntag gelte es daher, den nächsten Heimdreier zu holen und sich aus der roten Zone abzusetzen.