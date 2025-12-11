Hö-Nie und SuS – so funktioniert die Kalkarer Fußball-Hochzeit

Der neue SG-Coach: Uwe Landman. – Foto: Moritz Becker

Was sich schon in den vergangenen Wochen angedeutet hatte, ist seit Montagabend perfekt. Die SV Hönnepel-Niedermörmter und der SuS Kalkar machen ab der kommenden Saison in Sachen Seniorenfußball gemeinsame Sache. Im Vorfeld hatten sich die Verantwortlichen beider Klubs bereits darauf geeinigt, in Zukunft an einem Strang zu ziehen, um wieder sportlich bessere Zeiten einläuten zu können.

„Es ist für uns mehr oder weniger aussichtslos, für die kommende Saison in unserem Jubiläumsjahr eine eigene Seniorenmannschaft auf die Beine stellen zu können“, hatte Norbert Giesen, Vorsitzender der SV Hönnepel-Niedermörmter, den Mitgliedern zu Beginn der Versammlung noch einmal unmissverständlich mitgeteilt. Vorausgegangen war an der Düffelsmühle eine lange Tour der Leiden. In den Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 war die SV Hö.-Nie. jeweils sang- und klanglos aus Landes- und Bezirksliga abgestiegen. Im vergangenen Sommer hatten die Verantwortlichen die Reißleine gezogen und wohlweislich keine Mannschaft für die Kreisliga A Kleve/Geldern gemeldet, um dem Dauer-Debakel ein Ende zu setzen. Große Erleichterung

Die Mitglieder zeigten sich einsichtig und stimmten der Gründung einer Spielgemeinschaft mit dem Lokalrivalen SuS Kalkar mit großer Mehrheit zu – die Erleichterung war anschließend deutlich spürbar. Auch der Klub aus der Stadt hat längst sein Ja-Wort zur Fußball-Hochzeit gegeben. Aus gutem Grund: Schließlich hat auch der 1920 gegründete Traditionsverein schon wesentlich bessere Zeiten erlebt. Aktuell steckt die Mannschaft um Spielertrainer Julian Hartung ganz tief im Abstiegskampf der B-Liga-Gruppe 1. Kaum hatten die Mitglieder grünes Licht für den Neustart gegeben, zauberte Norbert Giesen auch schon eine Überraschung aus dem Hut. Zwar steht noch nicht endgültig fest, in welcher Liga die neue SG Hö.-Nie./Kalkar ab der nächsten Saison auf Torejagd geht – wahrscheinlich wird sie von B-Liga-Staffelleiter Gilbert Wehmen mit offenen Armen empfangen. Doch dafür gibt’s für das spannende Fußballprojekt bereits einen neuen Trainer.