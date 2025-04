Hö-Nie steigt ab, Viktoria Goch kann mit Landesliga planen

________________

Schon vor dem Spiel war klar, dass Hö-Nie bei einer Niederlage absteigen würde. Dass es dann zum vierten Mal in dieser Saison sogar zweistellig wurde, passt irgendwie in das Gesamtbild der laufenden Saison. Durch diesen Kantersieg darf jetzt aber auch der TSV WaWa wieder hoffen, obgleich der Rückstand auf den Relegationsplatz sieben Punkte beträgt.

Nicolas Dittrich sorgte am Samstag für den Topspielsieg des Kevelaerer SV beim TuS Asterlagen, der beim 0:1 gegen den KSV einen herben Rückschlag im Rennen um Platz zwei erlitten hat. Der FC Neukirchen-Vluyn könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen Borussia Veen auf neun Punkte davonziehen, damit wäre der Landesliga-Aufstieg vom Tisch.

Viktoria Goch feierte einen souveränen Erfolg beim TuS Xanten, schielte parallel auf das deutlich spannendere Spiele beim FC Neukirchen-Vluyn. Nach dem 26. Spieltag hat Goch jetzt Planungssicherheit:

Borussia Veen feierte nach Rückstand einen 4:2-Erfolg und sorgte so für Schützenhilfe des Tabellenführers, der jetzt bei einem Spiel mehr zwölf Punkte Vorsprung auf den FC Neukirchen-Vluyn hat.

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Uerdingen

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern

So., 13.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Tönisberg

So., 13.04.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden

So., 13.04.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - TuS Asterlagen

So., 13.04.25 15:00 Uhr VfL Repelen - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 13.04.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - FC Neukirchen-Vluyn 09/21



28. Spieltag

Di., 15.04.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Kevelaerer SV

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch

Do., 17.04.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Uerdingen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf

Do., 17.04.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Borussia Veen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Hönnepel-Niedermörmter