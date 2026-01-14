„Hochzufrieden mit der Mannschaft" – Der SV Listrup im Wintercheck

Es ist erstaunlich, dass der kleine SV Listrup zur Winterpause erneut in der Nähe der Aufstiegsplätze steht. Damit das in dieser starken Liga so bleibt, muss bei uns alles zusammenpassen. Das fängt bei der Terminplanung an und hört bei Verletzungen auf. Grundsätzlich kann in dieser Liga jedoch jeder jeden schlagen, was es schwer macht zu sagen, wohin der Weg führt. Ich hoffe, dass wir so lange wie möglich oben mitspielen können – das macht Spielern und Zuschauern einfach mehr Spaß.