– Foto: Carolin Niemeier
„Hochzufrieden mit der Mannschaft" – Der SV Listrup im Wintercheck
Matthias Röttering über den positiven Saisonverlauf
Aktuell befinden sich die Mannschaften der Kreisliga Emsland in der Winterpause, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch bereiten sich die Teams bereits auf die anstehende Rückrunde im neuen Jahr vor, so auch der SV Listrup. Trainer Matthias Röttering gibt uns Einblicke in die Vorbereitung seiner Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?
Die Spieler hatten eine sechswöchige Winterpause. Anschließend findet in den Kalenderwochen 2, 3 und 4 eine individuelle Vorbereitung statt. Am 23.01. treffen wir uns wieder auf dem Platz. Um Abwechslung zu schaffen, gibt es verschiedene Einheiten, darunter Training bei unserer Physiotherapeutin sowie Spinning. Neben sechs Testspielen und dem internen Hallenturnier ist außerdem ein Biathlon-Wettbewerb geplant
Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?
Ich bin hochzufrieden mit der Mannschaft. Zu Beginn der Saison fehlten uns gerade in der Offensive einige Leistungsträger. Hätte mir damals jemand gesagt, dass wir zur Winterpause auf Tabellenplatz 3 stehen, hätte ich es nicht geglaubt. Alle Spieler haben super mitgezogen.
Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft
Die Mannschaft hat immer wieder zahlreiche Ausfälle kompensiert und viele Umstellungen direkt umgesetzt. So verteilen sich die 32 Tore auf 11 Torschützen. Auch die jüngeren Spieler haben von Anfang an funktioniert und uns Stabilität gegeben. Dazu gehören auch die A-Jugendlichen, die sich direkt eingebracht haben.
In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?
Einzelne Mannschaftsteile kann ich hier nicht nennen. Unabhängig davon, wie viele Spieler fehlen, dürfen wir die letzten beiden Spiele im Jahr 2025 so nicht verlieren. Auch wenn die Ergebnisse nicht immer den Spielverlauf widerspiegeln, müssen wir als Mannschaft in solchen Situationen cleverer agieren.
Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?
Es ist erstaunlich, dass der kleine SV Listrup zur Winterpause erneut in der Nähe der Aufstiegsplätze steht. Damit das in dieser starken Liga so bleibt, muss bei uns alles zusammenpassen. Das fängt bei der Terminplanung an und hört bei Verletzungen auf. Grundsätzlich kann in dieser Liga jedoch jeder jeden schlagen, was es schwer macht zu sagen, wohin der Weg führt. Ich hoffe, dass wir so lange wie möglich oben mitspielen können – das macht Spielern und Zuschauern einfach mehr Spaß.
Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team die man bereits nennen kann?
Ja! Zum einen ist vor Kurzem Michal Wilde als Co-Trainer ins Trainerteam gekommen. Dazu konnten wir mit Elke Kampmann eine Physiotherapeutin gewinnen. Spielerisch konnten wir bereits in der Hinserie Jan Möllmann mehrfach aus der JSG einsetzen. Er hat sich trotz mehrerer Angebote für uns entschieden. Mit ihm kommt auch Gerrit Feldmann aus der JSG. Beide Spieler sind bereits jetzt für uns spielberechtigt – genauso wie Simon Temmen, der noch sein erstes Jahr in der A-Jugend spielt. Darüber hinaus steigen Mattes Kirchwehm (nach Auslandsaufenthalt), Hendrik Bültel sowie Bernd Hüsing (beide nach Verletzungen) wieder ins Mannschaftstraining ein.
Wer wird Meister eurer Liga? Wer muss gegen den Abstieg kämpfen
Aktuell sehe ich sechs Teams, die um die Meisterschaft spielen können. Wie bereits erwähnt, kann jeder jeden schlagen. Wahrscheinlich reichen in diesem Jahr daher auch ein paar Punkte weniger zur Meisterschaft. Sollte sich eine Mannschaft klar absetzen können, hat sie es definitiv verdient aufzusteigen. Auch die aktuell letztplatzierten Teams haben gute Leistungen gezeigt, sodass ich dort keine klaren Absteiger sehe. Ich vermute, dass es in dieser Liga bis zum Schluss eng zugehen wird.