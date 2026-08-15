»Hochzufrieden«: Bamberg stürmt an Spitze – Neumarkts Mega-Comeback Bamberg schlägt Jahn Regensburg II nach Rückstand deutlich +++ Würzburger FV dreht Partie in Ingolstadt dank Michel- und Wagner-Doppelpack +++ SpVgg SV Weiden gibt 3:0-Führung spät noch aus der Hand +++ Nullnummer in Großbardorf von Boris Manz · Heute, 16:34 Uhr · 0 Leser

Gute Stimmung in Ingolstadt: Der Würzburger FV entführte drei Punkte bei den Jungschanzern. – Foto: Johannes Traub

Torgala in der Bayernliga Nord: Trotz Rückstands siegen der FC Eintracht Bamberg und der Würzburger FV deutlich gegen die Reserven des SSV Jahn Regensburg und des FC Ingolstadt. Der FCE übernimmt durch den Heimerfolg die Bayernliga-Spitze.



„Wir sind hochzufrieden. Wir sind froh, vor unseren Fans den ersten Heimdreier eingefahren zu haben“, zog FCE-Coach Patrick Sulewski am Samstagnachmittag zufrieden Bilanz. Nur einen Tag nach dem



Sulewski sparte nach dem Schützenfest nicht mit Lob für seine Truppe: „Wir hatten beim 0:1 einen Stellungsfehler, ansonsten kam von Regensburg bis zum 5:1, nichts mehr auf unser Tor. Dementsprechend haben wir sehr, sehr sauber verteidigt, standen defensiv extrem sicher und haben die Stärken von Regensburg egalisiert. Darauf wollten wir uns fokussieren und sind von Minute zu Minute besser geworden. Am Ende sind es aber nur drei Punkte. Das reicht uns nicht, denn wir wollen uns weiterentwickeln. Trotzdem nehmen wir nehmen den Dreier gerne mit und freuen uns jetzt auf Dienstag gegen Aschaffenburg.“ „Wir sind hochzufrieden. Wir sind froh, vor unseren Fans den ersten Heimdreier eingefahren zu haben“, zog FCE-Coach Patrick Sulewski am Samstagnachmittag zufrieden Bilanz. Nur einen Tag nach dem Abgang von Youngster Tim Gensichen geriet der FC Eintracht Bamberg vor fast 500 Fans früh in Rückstand. Das 0:1 durch Besmir Bilali (12.) ließ den FCE aber unbeeindruckt. „Das 0:1 haben wir schnell abgeschüttelt und unseren Fußball weitergespielt“, so Sulewski, dessen Team im Anschluss ein Offensivfeuerwerk abbrannte: Marc Reischmann (20.), Paul Kraußold (45.+1, 60.), Luis Nüßlein (53.) und Jonah Schildbach (74.) schraubten das Ergebnis beim fulminanten 5:1-Erfolg gegen die Zweitvertretung des SSV Jahn Regensburg standesgemäß in die Höhe.Sulewski sparte nach dem Schützenfest nicht mit Lob für seine Truppe: „Wir hatten beim 0:1 einen Stellungsfehler, ansonsten kam von Regensburg bis zum 5:1, nichts mehr auf unser Tor. Dementsprechend haben wir sehr, sehr sauber verteidigt, standen defensiv extrem sicher und haben die Stärken von Regensburg egalisiert. Darauf wollten wir uns fokussieren und sind von Minute zu Minute besser geworden. Am Ende sind es aber nur drei Punkte. Das reicht uns nicht, denn wir wollen uns weiterentwickeln. Trotzdem nehmen wir nehmen den Dreier gerne mit und freuen uns jetzt auf Dienstag gegen Aschaffenburg.“



Einen ebenso furiosen Auswärtscoup feierte der Würzburger FV, der die Reserve des FC Ingolstadt 04 nach einem frühen Rückstand mit 4:1 abfertigte. Die Schanzer gingen vor 190 Zuschauern zwar durch Maximilian Wagner (12.) in Front, doch danach rissen die Würzburger das Heft des Handelns komplett an sich. Matchwinner des Nachmittags wurden Dennie Michel (29., 62.) und Nico Wagner (56., 75.), die sich jeweils per Doppelpack in die Torschützenliste eintrugen. Für die 04er ist es nach dem 1:2 gegen Nördlingen der zweite Dreier im vierten Bayernliga-Spiel der neuen Saison.







