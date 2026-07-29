Hochzeitsvorbereitungen wirbeln Voba-Supercup durcheinander

Die „Zweite“ der Sportfreunde befindet sich auf einer ganz besonderen Mission. Vor dem Startschuss der 29. Auflage waren sich alle Beteiligten einig, dass der Wanderpokal in ein anderes Klubheim umzieht, nachdem die erste Broekhuysener Mannschaft auf den Start verzichtet hatte. Doch die Reserve ist offenbar nicht gewillt, die Trophäe aus der Hand zu geben.

Während am Sonntag in Weeze der diesjährige Sieger ermittelt wird, startet parallel eine Premiere. Mit den Vorrundenspielen DJK Twisteden gegen Alemannia Pfalzdorf und Union Wetten gegen Sportfreunde Broekhuysen (Anpfiff jeweils 13 Uhr) wird der erste Voba-Cup der Frauen eröffnet.