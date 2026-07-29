Hochzeitsvorbereitungen wirbeln Voba-Supercup durcheinander

Andreas Weinand, Trainer der Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen, war sich am Sonntag vor dem Viertelfinalspiel um den Voba-Cup beim SV Walbeck seiner Sache offenbar ganz sicher. „Andreas kam eine Stunde vor dem Anpfiff zu mir und bat mich, mal nachzuhören, ob wir unser Halbfinalspiel vielleicht auf Donnerstag verlegen können. Und dann stand ich plötzlich da“, sagt Jürgen Wienes, Vorsitzender der Spielvereinigung.
Der A-Ligist aus dem Fußballkreis Moers ließ anschließend auf dem Platz Taten sprechen und gewann beim Gegner aus dem Kreis Kleve/Geldern ganz locker mit 6:0. Der Klubchef war danach allerdings weniger erfolgreich. Zwar rief er umgehend Turnierleiter Gilbert Wehmen an. Dieser versprach, sich abends der Sache anzunehmen. Tat er auch – doch der SV Straelen, die Sportfreunde Broekhuysen II und der TSV Weeze winkten ab. Die übrigen Teilnehmer hatten den Mittwochabend für das Halbfinale schon fest vorgemerkt, so kurzfristig ließ sich nichts mehr machen.
Hintergrund der Aktion: Viele Spieler der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen sind am Mittwoch als Wedding-Planner im Einsatz. Mittelfeldspieler Fabian Weigl heiratet am kommenden Samstag und lädt anschließend zu einer großen Gartenparty ein. Solch ein Event will selbstverständlich generalstabsmäßig vorbereitet werden – und dabei kann sich der Bräutigam auf seine Mitspieler verlassen. „Die Jungs sind auch außerhalb des Platzes eng miteinander verbandelt. Wir sind so etwas wie ein großer Freundeskreis. Die Mannschaft hilft am Mittwoch bei den Vorbereitungen. Nach getaner Arbeit wollten wir Fabian mit einer Art Polterabend überraschen. Der fällt jetzt leider ins Wasser“, sagt Andreas Weinand.
Dennoch tritt die Spielvereinigung, die bislang förmlich durch den Wettbewerb gepflügt ist (vier Siege, 21:0-Tore), am Mittwoch um 20 Uhr auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Rheurdter Nikolausweg stark ersatzgeschwächt gegen den Bezirksligisten TSV Weeze an – gleich elf Spieler sind anderweitig im Einsatz. Der Gegner ist besonders motiviert. Denn inzwischen steht nach Absprache mit der Volksbank an der Niers fest, dass der Endspieltag (Spiel um Platz drei und Finale) am kommenden Sonntag im Weezer August-Janssen-Stadion ausgetragen wird. „Das ist für den Verein natürlich eine tolle Sache und für uns ein zusätzlicher Anreiz. Wir wollen ins Finale, das wird aber gegen einen enorm starken Gegner alles andere als einfach. Auf dem Papier ist Rheurdt zwar A-Ligist. Doch der Kader hat schon jetzt gehobenes Bezirksliga-Niveau“, sagt der Weezer Trainer Christoph Tönnißen.
Im zweiten Halbfinale um den Voba-Cup ist Derbystimmung angesagt. Die Sportfreunde Broekhuysen II fordern um 20 Uhr auf der Sportanlage Op den Bökel den SV Straelen heraus. Es handelt sich um das Duell Vizemeister gegen Meister der abgelaufenen Saison in der Gruppe 2 der Kreisliga B Kleve/Geldern. Die Torfabrik von der Römerstraße hat mit dem Lokalrivalen aus dem Nachbardorf zumindest noch eine kleine Rechnung offen. Denn die Reserve der Sportfreunde musste zwar für den Aufstieg in die A-Liga den Umweg Relegation nehmen, hat aber den direkten Vergleich mit den Grün-Gelben für sich entschieden (3:0, 2:2). Soll heißen: Jetzt ist zur Abwechslung der SV Straelen mit einem Sieg an der Reihe. Die Gäste müssen allerdings auf ihren Denker und Lenker im Mittelfeld verzichten. Spielmacher Maik Noldes, der ganz nebenbei auch genau weiß, wo sich das gegnerische Tor befindet, weilt zurzeit im Urlaub. Für den Sportlichen Leiter Peter Streutgens ist die Angelegenheit klar: „Broekhuysen ist ein Gegner auf Augenhöhe, aber wir wollen ins Endspiel und nach Möglichkeit auch das Turnier gewinnen.“
Die „Zweite“ der Sportfreunde befindet sich auf einer ganz besonderen Mission. Vor dem Startschuss der 29. Auflage waren sich alle Beteiligten einig, dass der Wanderpokal in ein anderes Klubheim umzieht, nachdem die erste Broekhuysener Mannschaft auf den Start verzichtet hatte. Doch die Reserve ist offenbar nicht gewillt, die Trophäe aus der Hand zu geben.
Während am Sonntag in Weeze der diesjährige Sieger ermittelt wird, startet parallel eine Premiere. Mit den Vorrundenspielen DJK Twisteden gegen Alemannia Pfalzdorf und Union Wetten gegen Sportfreunde Broekhuysen (Anpfiff jeweils 13 Uhr) wird der erste Voba-Cup der Frauen eröffnet.