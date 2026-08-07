Hochzeiten sorgen für Personalnot bei Langengeisling Bezirksliga Ost: In Aschau fehlt die halbe Mannschaft von Michael Buchholz · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Norbert Herrmann

Mehrere Hochzeiten am selben Tag sorgen für Chaos beim FC Langengeisling. Torjäger Lenny Gremm ist Trauzeuge, Kilian Stenzel heiratet selbst – und einige Spieler kommen direkt von der Feier.

Wenn die Hochzeitsglocken klingen, hat der Fußball eigentlich Pause. Nicht so beim Spitzenduell der Fußball-Bezirksliga Ost am heutigen Freitag um 19 Uhr zwischen dem SV Aschau und dem FC Langengeisling. Während die Gastgeber wohl vollzählig antreten können, fehlt bei den Gästen fast die halbe Stammmannschaft. Wegen einer Hochzeit haben die Veilchen, die wie Geisling mit zwei Siegen in die Saison gestartet sind, die Partie auf Freitag vorverlegt. Blöd nur, dass heute Geislings Kilian Stenzel auch vor den Altar tritt und ein Teil der Mannschaft somit unabkömmlich ist – einige Spieler kommen direkt von der Hochzeit, andere müssen komplett passen. Noch blöder: Torjäger Lenny Gremm ist bei einer weiteren Hochzeit Trauzeuge, auf der auch Rafael Jorge weilt, der nach seiner Rotsperre wieder einsatzberechtigt gewesen wäre.

„Ich will nicht jammern. Wir haben zwar einige Ausfälle, aber wir haben auch Vertrauen in den Kader, der uns zur Verfügung steht. Die Jungs, die aufrücken, können die Lücke schließen, davon sind wir überzeugt. Und am Ende braucht man sowieso alle Mann, die im Kader sind. Dass die Umstände nicht optimal sind, ist klar. Aber das kann immer mal vorkommen. Dieses Mal trifft es halt uns“, sagt Geislings Trainer Maximilian Hintermaier, der Benedikt Schießl, Lino Oeder, Thomas Hinterwimmer, Filip Göpel und Julian Birkner mit nach Aschau nimmt: „Da kann schon noch der eine oder andere Spieler dazukommen.“ Mit Aschau und Langengeisling treffen zwei der erfahrensten Mannschaften der Liga aufeinander, ältester Spieler der Partie wird wohl Aschaus Birol Karatepe sein, der am heutigen Freitag seinen 41. Geburtstag feiert. Der Abwehrorganisator, der auch immer wieder als Torschütze in Erscheinung tritt, bleibt nach Stationen in Ampfing, Töging und Waldkraiburg weiterhin einer der gefährlichsten Standard-Spezialisten.