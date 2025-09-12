Hochzeit des Ex-Spielers stellt Kirchheims Coach Toy vor Probleme

Weil ihr Ex-Teamkollege Philipp Maiberger am Spieltag heiratet, sind viele Akteure anderweitig eingebunden, weil noch dazu Verletzte und Urlauber fehlen, stellt sich die Fußballmannschaft des Kirchheimer SC im Landesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Samstag, 15 Uhr) sozusagen von allein auf.

Mit Florian Rädler, Sebastian Zielke, Marco Wilms, Matthias Ecker und Peter Schmöller feiern gleich fünf KSC-Akteure mit ihrem zum Bezirksligisten FC Langengeisling abgewanderten langjährigen Kapitän. Weil neben Schmöller auch die beiden Urlauber Roman Prokoph und Lenny Gremm außen vor sind, geht Kirchheims Trainer Steven Toy ein echter Stoßstürmer ab – und eine Anspielstation, die die (hohen) Bälle vorne festmacht.

„Das macht’s nicht gerade leichter, zumal wir mutiger nach vorne spielen wollen und müssen, aber irgendwie freue ich mich darauf – es ist ja auch eine coole Challenge“, sagt Toy, der neben den ohnehin noch im Urlaub weilenden Spielern auch auf Teilzeit-Kraft Maximilian Baitz (ebenfalls Urlaub) verzichten muss. Man habe mit Blick auf die Maiberger-Hochzeit bereits frühzeitig versucht, die Partie zu verlegen, so Toy, „aber Garmisch wollte nicht am Freitag spielen, weil dann eben viele Spieler noch arbeiteten“.

Im Abschlusstraining will das KSC-Trainerteam noch einiges ausprobieren, um herauszufinden, was nach vorne hin auch anderes funktionieren könnte. Toy: „Wir werden unsere Spielweise ändern müssen, und vielleicht tun sich sogar ganz neue Optionen auf.“

Mit einem Sieg würde der aktuelle Tabellenzehnte ein weiteres Abrutschen in der Tabelle verhindern und ganz nebenbei den Vorsprung auf Garmisch (13.) auf acht Punkte ausbauen. „Es sind immer noch genügend Alternativen da, und wir müssen trotz der ungewöhnlichen Konstellation drei Punkte holen können“, sagt Toy.

Garmisch in der Krise

Beim Gegner läuft es gerade nicht wirklich rund. Erst verabschiedete sich Top-Stürmer Moritz Müller zum Regionalligisten SpVgg Unterhaching, dann machte Trainer Markus Ansorge seinem Frust freien Lauf, nachdem seine Elf beim 0:2 gegen den FC Schwabing erneut hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben war: „Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mich frage, ob es für mich oder mit mir noch Sinn macht.“ (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Kolbe – Branco De Brito, Ereiz, Schneider, Sailer Fidalgo – Vollmann, Zabolotnyi, Flohrs – Mauerer, Benrabh (Karlin), Sako