Hochwald-SG gelingt erster Sieg in der Fremde

Jan Pidde (links) hat bereits zum 20. Mal in dieser Saison getroffen – Foto: Archiv/Alfred Mehles

Nachdem die Hausherren durch Paul Heuser und Tom Weis in Führung gegangen waren, gelang Lukas Servatius (37.) nach Hereingabe von Philip Meeth der Anschlusstreffer. Mit einem Distanzschuss aus 25 Metern stellte Pascal Steinmetz den alten Abstand wieder her. Als Mülheim-Kärlich durch einen weiteren Doppelschlag nach der Pause auf 5:1 erhöhte, war die Partie vorntschieden. Ein Abstauber von André Petry (82.) sowie das Premierentor von Winterneuzugang Bastian Süss (90.) sorgten nur für Ergebniskosmetik. „Wir waren in der ersten halben Stunde die reifere Mannschaft. Insgesamt habe ich aber gesehen, dass die Mannschaft sehr gute Anlagen mit und gegen den Ball besitzt“, meinte Pascal Meschak nach seinem Trainerdebüt für die FVH.

Tore: 1:0 Paul Heuser (29.), 2:0 Tom Weis (35.), 2:1 Lukas Servatius (37.), 3:1 Pascal Steinmetz (45.), 4:1 Tobias Uhrmacher (50.), 5:1 Tobias Uhrmacher (58.), 5:2 André Petry (82.), 5:3 Bastian Süss (90.)

SG Arzfeld – SpVgg Wirges⇥2:5 (1:3)

Nach 20 Minuten ging die SG Arzfeld per Strafstoß in Führung. Danach verloren die Hausherren aber den Zugriff. „Diese Niederlage ist schwer zu verdauen. Wir haben uns ehrlich gesagt schon mehr ausgerechnet. Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns die Punkte gegen Rübenach zurückholen“, sagte Florian Moos, Keeper und Trainer der Isleker.

SG Arzfeld: Hagedorn – J. Propson (84. Töx), M. Lempges (46. Arens), Trenz, Marie (46. Juchmes), Schmitz, J. Lempges (68. N. Kockelmann), Morgens, B. Propson, Mayers, Antony (62. Ewen)

Schiedsrichter: Arianit Besiri (Trier) - Z.: 180

Tore: 1:0 Jan Mayers (20., HE.), 1:1 Lasse Bieg (32.), 1:2 Lasse Bieg (36.), 1:3 Lasse Bieg (44.), 1:4 Ronaldo Kröber (63.), 1:5 Lasse Bieg (79.), 2:5 Florian Arens (84.)

FV Rübenach – SG Schneifel ⇥0:1 (0:1)

Nachdem die SG Schneifel eine ganze Reihe guter Möglichkeiten durch Pascal Krämer (12.), Simon Reetz (15., 21., 33.) und Nicolas Görres (36.) liegen gelassen hatte, war es Jan Pidde, der die Gäste mit seinem 20. Saisontor in Führung brachte. „Es ist ein Wunder, dass dieses Spiel nur 1:0 ausgeht. Tobias Oost im Tor der Hausherren hat zahlreiche Eins-gegen-Eins-Situationen vereitelt. An der Chancenverwertung müssen wir also definitiv arbeiten“, sagte Stephan Simon, Coach der Sportgemeinschaft. Im zweiten Durchgang kam Rübenach zu ersten Möglichkeiten.

SG Schneifel: Koziol – Krämer (76. Moitzheim), Bauer, Pidde (88. Kerner), Görres, Davis Spruds, Reetz, Dans Spruds, Zeimmes (90. Vacca), Zapp (82. Babendererde), Bück

Schiedsrichter: Isabella Krah (Friedwald) - Z.: 220

Tore: 0:1 Jan Pidde (36.)

VfB Linz – SG Hochwald ⇥1:4 (1:0)

Der Auswärtsfluch ist gebrochen: Im elften Anlauf gelang den Hochwäldern der erste Auswärtssieg der Saison. Dabei sah es zur Pause noch so aus, als würde die Sportgemeinschaft einmal mehr mit leeren Händen die Heimreise antreten. Quasi mit dem Halbzeitpfiff ging Linz durch einen Foulelfmeter in Führung. Kurz nach der Halbzeit antworteten die Hochwälder durch Nils Hemmes (51.). „Wie die Mannschaft das Spiel nach dem 0:1 drehte, spricht für sie. Das war wieder die SG Hochwald, die wir aus den Heimspielen kennen und die sich über alle Widrigkeiten hinwegsetzt“, meinte Trainer Fabian Mohsmann.

SG Hochwald: Bettendorf – Mohsmann, Diop, Dres (77. Eisenbarth), Webel, Baldes (74. Barth), Paulus, Burg (90. Steffes), Weber, Lenz, Hemmes (87. Emamu)

Schiedsrichter: Jan Ulmer (SV Eintracht Schuld)

Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Florian Mamuti (45., FE.), 1:1 Nils Hemmes (51.), 1:2 Louis Baldes (61.), 1:3 Matthias Burg (78.), 1:4 Andre Paulus (90.)

TuS Immendorf - Eintracht Trier II 0:4 (0:2)

Der klare Sieg im Koblenzer Stadtteil fiel der Regionalliga-U23 nach Ansicht ihres Trainers Holger Lemke „nicht ganz so leicht, wie es vielleicht vom Papier her aussieht“. Doch unterm Strich setzte sich die hohe Qualität der mit vier Akteuren aus dem Kader der ersten Mannschaft (Noah Herber, Noah Awassi, Ömer Yavuz, Chris Filipe) durch. Das schönste Tor des Nachmittags erzielte Noah Schuch, der mit einem 20-Meter-Knaller in den Winkel den Schlusspunkt setzte.

Trier II: Karas - Maurer, Erasmy, Yavuz (60. Mustafic), Gorges (73. Schuch), Morlaye (77. Yushkevich), Envie Filipe, Boesen, Herber, Yere (73. Hoffmann), Awassi.

Schiedsrichter: Niclas Berg (Sohren) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Soumah Alkaly Morlaye (25.), 0:2 Nils Gorges (31.), 0:3 Inza Yere (63.), 0:4 Noah Schuch (90.)

SV Laubach - FC Bitburg 4:0 (1:0)

Drei Tage nach dem Einzug ins Rheinlandpokal-Halbfinale ist der FC Bitburg auf dem harten Boden der Liga-Realität gelandet. „Die 120 Minuten gegen Rot-Weiss Koblenz haben es nicht einfacher gemacht. Eigentlich waren wir aber im Spiel drin“, berichtet Bitburgs Trainer Fabian Ewertz.

Durch eine Nachlässigkeit ging Laubach indes in Führung (13.). Mitte des ersten Durchgangs war der Gast nach der Roten Karte für Simon Floß nur noch zu zehnt. „Durch das hohe Tempo von Simon und seines Gegenspielers sah das Ganze schlimmer aus, als es war“, so Ewertz, der durch Philipp Kusch, Jannik Nosbisch und Joshua Bierbrauer gute Chancen für sein Team sah.

Bitburg: Lautwein - Müller (62. Mourad), Floß, Bierbrauer, Fisch, N. Fuchs, Nosbisch, Koch, Kusch, Kieren (82. Sterges), Häb (75. Morbach).

Schiedsrichter: Adrian Ax (Oberzissen)

Zuschauer: 185

Tore: 1:0, 3:0 Lucas Christof (13., 80.), 2:0 Lukas Mey (52.), 4:0 René Hanke (84.)

Rot: Simon Floß (27., Bitburg, grobes Foulspie)