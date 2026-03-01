Hochwald Ikone Paddy Dres ringt Immendorf spät nieder

Die Ausgangslage war klar: Beide Teams mitten im Kampf um Platz 14, beide mit einem Sieg in der Rückrunde, beide unter Zugzwang. Immendorf reiste mit voller Kapelle an, während Hochwald personell erneut auf dem Zahnfleisch ging und auf den Felgen biss. Dennoch: Die Fans waren da, die Deeswiese gut besucht, die Stimmung hoffnungsvoll.

Ein Spiel, das lange nach einem gebrauchten Nachmittag für unserer SGH aussah, endet mit einem emotionalen Last‑Minute‑Ausgleich. 196 Zuschauer in der Deeswiese sahen eine SG Hochwald, die kämpfte, mit ihrem Spiel litt und am Ende doch noch jubeln durfte. Dank Hochwald‑Ikone Patrick „Paddy“ Dres, der in der 94. Minute eiskalt blieb. Der TuS Immendorf war über weite Strecken das bessere Team, doch wir retteten uns zu einem immens wichtigen Punkt im sich anbahnenden Abstiegskampf.

Doch was die SGH in den ersten Minuten zeigte, passte nicht zum eigenen Anspruch. Wir wirkten zu Beginn schläfrig, verloren einfache Bälle, kamen nicht in die Zweikämpfe. Immendorf dagegen frisch, laufstark, zielstrebig und machte die Zuspielräume extrem eng. Nach einer Viertelstunde dann die erste große Chance für die SGH: Louis Baldes tankt sich links durch, findet Andy Paulus frei vor dem Tor, doch ein Immendorfer Bein rettet auf der Linie. Das Chancenplus lag zwar auf Hochwälder Seite, doch Immendorf war weiter das agilere Team. Ein knappes Abseitstor nach Zuspiel auf Jan Brucker unterstrich das. Es ging phasenweise hin und her und den Hochwald‑Torschrei verhinderte TuS‑Keeper Janick Brodt mit einer Monsterparade gegen Robin Mertinitz.

Nach der Pause änderte sich zunächst wenig. Beide Teams spielten fahrig, Immendorf blieb aber klarer in seinen Aktionen. Wir stellten um, brachten mit Julian Barth und Adrian Eisenbarth frische Kräfte auf den Außenverteidigerbahnen, doch der Spielfluss blieb weiter brüchig und ungewohnt holprig. In der 72. Minute dann die verdiente Führung der Gäste: Ein gut vorgetragener Flügelangriff über Marco Slowik, auf Jan Knopp der sich mutterseelenallein die Chance zum 0:1 nicht entgehen ließ.

Die Fans wurden unruhig, unsere Körpersprache schwer. Trainer Fabian Mohsmann setzte alles auf Offensive, schob Mätti Burg und Elias Stelker nach vorne, stellte mutig um. Mit Paddy Dres auf der Neun hoffte man auf Listigkeit und Präsenz. Und tatsächlich: wir bekamen mehr Zugriff. Rene Mohsmann und Tobi Lenz fanden ihre Ruhe zurück, gerade als die Partie hektischer, ruppiger und gelbgeprägter wurde. Schiedsrichter Johannes Klingel musste einige Boxsituationen lösen, zum Unmut beider Seiten, leitete aber insgesamt mit guter, konsequenter Linie.

Patrick „Paddy“ Dres startet, nimmt die Kugel auf, eine Finte, ein Schuss der Ausgleich!

Dann die Nachspielzeit. Vier Minuten obendrauf. Die Fans hofften: Geht heute noch was? Immendorf versuchte mit Wechseln Zeit von der Uhr zu nehmen. Doch in der 94. Minute passierte das, woran kaum noch jemand glaubte:

Mertinitz spielt einen perfekten Ball in den Rücken der Abwehr. Patrick „Paddy“ Dres startet, nimmt die Kugel auf, eine Finte, ein Schuss – der Ausgleich!

Die Deeswiese jubelt. Kurz darauf ist Schluss. Ein Punkt, mit dem nach der Gästeführung kaum noch jemand rechnete. Ein Punkt, der zeigt, dass Aufgeben im Fußball keine Option ist. Die Leistung war nicht die beste – aber die Moral stimmte. Und genau das ist ein großes Pfund für die kommenden Aufgaben.

Auf geht’s SGH!

SG Hochwald 2023: Johannes Bettendorf, René Mohsmann, Matthias Burg, Robin Mertinitz, Tobias Lenz, Andre Paulus, Till Weber, Linus Merling (67. Adrian Eisenbarth), Roan Webel, Elias Stelker, Louis Baldes (60. Julian Barth)

Trainer: Fabian Mohsmann

TuS Immendorf 1899 e. V.: Janick Brodt, Marvin Weber, Jannik Jarski (79. Christian Wild), Mattis Thörner, Lukas Claus, Sebastian Fischer (66. Maximilian Fischer), Jan Bruker (89. Lars Kilian), Andreas Nicolay, Marko Slowik (93. Marcel Gimm), Jan Knopp, Robin Reichert (70. Yannis Jochem) –

Trainer: Marvin Schenk

Schiedsrichter: Johannes Klingel - Zuschauer: 196

Tore: 0:1 Jan Knopp (72.), 1:1 Patrick Dres (90.+4)