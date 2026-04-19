Hochwald brachte Lava zum Glühen

Es war die sprichwörtliche „heiße Phase“, die uns am vergangenen Spieltag in das Mendiger Junglas Baumaschinen Stadion führte. In einem ersten Endspiel um den Klassenerhalt gastierten wir bei der SG Eintracht Mendig, ein Duell, in dem für beide Seiten verlieren verboten war. Vor 110 Zuschauern zeigten wir nicht nur eine entschlossene Leistung, sondern verschafften uns mit diesem wichtigen Sieg auch ein Polster von fünf Punkten auf den 15. Tabellenplatz. Am Ende stand ein deutlicher 1:4-Auswärtserfolg durch die Treffer von Andy Paulus, Robin Mertinitz und einem Doppelpack von Till Weber und dem Ehrendtreffer durch Matthias Wengenroth, der uns das Ziel, Platz 13 zu erreichen, weiter offenhält.

Doch wie es im Fußball oft ist: Wer vorne seine Chancen liegen lässt, wird hinten bestraft und wir brachten das Vulkangestein fortan zum Glühen. In der 30. Minute fand unser Kapitän Andy Paulus erstmals die entscheidende Lücke. Nach Vorarbeit von Robin Mertinitz zog er mit links aus rund 18 Metern flach ab und erwischte Mendigs Keeper Robin Rohr zur 0:1-Führung auf dem falschen Fuß. Dieser Treffer zeigte bei den Hausherren sichtlich Wirkung. Wir gewannen fortan die wichtigen ersten Bälle und hatten Mendig spielerisch fest an der Leine.

Dabei begann die Partie alles andere als einseitig. Die Mendiger starteten mit gleichem Kampfgeist in das Kellerduell. In der Anfangsphase mussten wir zweimal tief durchatmen. Besonders in der 18. Minute brannte es lichterloh in unserem Strafraum, als Brice Braquin Mitel nach starker Vorarbeit von Leonard Zerwas völlig frei zum Kopfball kam. Doch Jan Niklas Koltes in unserem Tor ließ sein ganzes Können aufblitzen und verhinderte mit einem sensationellen Reflex den Rückstand. Nur fünf Minuten später war es erneut Koltes, der einen Kopfball von Max Bernards mit einer Hand aus dem Eck fischte. In dieser Phase hatten wir das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite, um im Kampf um den Klassenerhalt nicht frühzeitig ins Hintertreffen zu geraten.

Nach dem Seitenwechsel wollten wir den Sack schnell zu machen und legten einen echten Blitzstart hin. Keine 90 Sekunden waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da tankte sich Paulus erneut durch und bediente Robin Mertinitz, der die Kugel zum 0:2 (47.) über den herausstürmenden Rohr hinweg ins Netz lupfte. Till Weber stand vor der Linie als Bodyguard dem Tor zur Seite. Mendig versuchte, über den unermüdlichen Braquin Mitel zurückzukommen, doch wir agierten an diesem Tag schlichtweg abgezockter.

Die endgültige Entscheidung fiel dann durch eine furiose Till-Weber-Show. In der 60. Minute setzte Elias Stelker den unermüdlichen Außenbahnarbeiter perfekt in Szene, Weber drang mit purer Willenskraft in die Box ein, ackerte sich durch und vollstreckte zum 0:3 ins lange Eck. Spätestens als Mertinitz in der 73. Minute nach einem Mendiger Fehlpass erneut lauerte und Weber zum 0:4 bediente, war die Messe im Maria Laacher Land gelesen. Spätestens jetzt glühte das Lavagestein nur noch auf unserer Seite.

„Ziel bleibt es,

den 13. Tabellenplatz zu attackieren“

Nachdem Paddy Dres und erneut Weber freistehend weitere Großchancen ungenutzt ließen, fiel in der 81. Minute der Ehrentreffer für Mendig. Nach einem Foul von „Tausendsassa“ Weber an Braquin Mitel im Strafraum verwandelte Matthias Wengenroth den fälligen Elfmeter mit Wucht zum 1:4-Endstand. Doch anders als zuletzt gegen Morbach ließen wir diesmal nichts mehr anbrennen. Wir spielten die Partie ohne Hektik, abgeklärt und erwachsen zu Ende.

Ein großes Lob gebührt an dieser Stelle auch Schiedsrichter Patrick Heim aus Hohenstein, der die Partie mit einer bemerkenswert klaren Linie und einer souveränen Spielleitung absolut im Griff hatte.

Mit diesem Sieg im Rücken geht der Blick nun fest nach vorne. Ziel bleibt es, den 13. Tabellenplatz zu attackieren, um die Saison in sicheren Gewässern zu beenden. Nach dem Abpfiff hieß es für uns erst einmal tief durchatmen. Doch Ausruhen gilt nicht: Nächste Woche erwartet uns das Kirmesspiel in Hentern gegen Wirges.

Wir hoffen auf ein volles Haus in unserem „Wohnzimmer“, damit der Kirchberg wieder bebt. Gemeinsam packen wir das!