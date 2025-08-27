Hochwälder und Mosella eine Runde weiter

Beide Mannschaften waren mit lediglich einem Punkt aus den ersten drei Saisonspielen gestartet. Im Zweitrundenduell des Bitburger-Rheinlandpokals gelang der SG Hochwald nun ein kleiner Befreiungsschlag: Beim zwei Klassen tiefer angesiedelten A-Ligisten SG Herforst/Beilingen/Preist/Orenhofen setzte sich der Rheinlandligist klar mit 5:0 durch.

Nach der Pause hatte Hochwald die Partie fest im Griff. Hemmes erhöhte zunächst im Nachschuss nach einem geblockten Dres-Schuss (62.) und legte nur zwei Minuten später nach einer ähnlichen Situation das 0:4 nach (64.). Den Schlusspunkt setzte Tobias Lenz mit einem verwandelten Handelfmeter, den Matthias Leinen verursacht hatte (88.). Vor 130 Zuschauern blieb es beim klaren 0:5. „In der ersten Hälfte hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn der Gegner ein oder zwei Tore macht“, gestand Mohsmann. Der souveräne zweite Durchgang stimmte den Coach aber zufrieden: „Nach zwölf Gegentreffern in der Liga war es auch mal positiv, zu Null gespielt zu haben. Und Nils Hemmes tun die drei Treffer sicher auch gut.“

Zumindest im ersten Durchgang stellten die Gastgeber den Favoriten aber vor einige Probleme. Die von Dieter Arens trainierte SG Herforst machte zunächst die Räume eng. Ein unnötiger, von Joshua Fey verursachter Foulelfmeter leitete jedoch das 0:1 durch Patrick Dres ein (18.). „In den ersten 45 Minuten hat man gesehen, dass wir aus keiner guten Phase kommen“, räumte Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann ein. Zwei Mal wackelte seine Defensive bedenklich: Doch Torwart Johannes Bettendorf parierte sowohl gegen Robin Selmane (25.) als auch aus kurzer Distanz gegen Manuel Peters (37.). Kurz darauf nutzte Nils Hemmes einen Stellungsfehler der Herforster nach Steilpass von Roan Webel eiskalt zum 0:2 (42.).

Herforsts Trainer Dieter Arens lobte die disziplinierte Vorstellung seiner Elf in Halbzeit eins: „Zwei Tage nach unserem letzten Ligaspiel und aufgrund der Wechsel haben wir dann aber etwas die Ordnung verloren. Unterm Strich haben wir uns aber gut verkauft. Nun wollen wir die positiven Dinge mit in die Liga mitnehmen.“

Kapitän Jonas Petto haderte vor allem mit dem frühen Rückstand: „Das 0:1 war doof. Direkt danach hatten wir eigentlich die Ausgleichschance.“ Insgesamt sei der Klassenunterschied aber klar spürbar gewesen: „Hochwald hatte schon spielerische Qualität, und auch vom Tempo und von der Zweikampfhärte war das etwas ganz anderes für uns als das, was wir sonst in der A-Liga erleben.“

SV Mehring - TuS Mosella Schweich ⇥1:9 (1:4)

Vor 300 Zuschauen auf der Mehringer Lay war die Partie bereits zur Pause entschieden. Zwar ging der Aufsteiger gegen den Ligakonkurrenten durch einen verwandelten Foulelfmeter von Noah Breidbach früh in Führung (4.), doch Stephan Schleimer (21.), Nico Schäfer (25.) und Valentin Frick (31.) stellten schnell auf 3:1. Schäfer sorgte für die Vorentscheidung (34.). Im zweiten Durchgang zeigte sich die Mosella sehr effizient. Noch zweimal Schäfer (62., 73.), Alexander Welter (67.), Lukas Maldener (83.) sowie Sebastian Palms (89.) waren erfolgreich. Mehrings Spielertrainer Simon Monzel gestand, dass „die Mosella uns in allen Belangen überlegen war. Wir sind wieder gut gestartet. Selbst nach dem 1:2-Rückstand haben wir eine große Möglichkeit gehabt, das 2:2 zu machen, doch der Torwart hat überragend reagiert. Das 1:9 ist für mich einen Tick zu hoch ausgefallen. Zum Schluss war jeder Schuss ein Treffer“. Sein Pendant Thomas Schleimer attestierte seiner Mannschaft „endlich mal eine überragende Offensivleistung. Das Derby wurde von beiden Seiten von Anfang an mit offenem Visier gespielt. Nach der kalten Dusche zum 0:1 haben wir uns unbeeindruckt gezeigt und weiter offensiv agiert. So haben wir das Spiel relativ früh runtergekühlt, sodass erst gar keine hitzige Derby-Atmosphäre aufgekommen ist. Es hätte auch 13:5 für uns ausgehen können“.