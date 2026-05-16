Hochwälder und ihre Reisen ins Ungewisse

Der 34-Jährige zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden: „Wir spielen schon die ganze Saison oben mit. Die Vorrunde ist sehr gut gelaufen und hat uns alle überrascht, weil vieles direkt so gut funktioniert hat.“ Personelle Probleme begleiten seine Mannschaft allerdings bereits seit der Winterpause: „Die Vorbereitung ist schon nicht gut gelaufen. Durch viele kleinere Verletzungen konnten wir uns nicht das Fitnesslevel erarbeiten, das nötig gewesen wäre. In vielen Spielen haben uns am Ende einfach die Körner gefehlt.“