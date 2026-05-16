 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

Hochwälder und ihre Reisen ins Ungewisse

Kreisliga B 10: SG Thalfang/Berglicht steht vor einem spannenden Fernduell mit der SG Züsch um Platz zwei.

von Lutz Schinköth · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
Jan Kolling könnte bereits in seinem ersten Jahr bei der SG Thalfang aufsteigen.
Jan Kolling könnte bereits in seinem ersten Jahr bei der SG Thalfang aufsteigen. – Foto: FuPa/Verein

Verlinkte Inhalte

KL B St. 10 Trier-Sa.
SG Thalfang
Jan Kolling
Jan Kolling

Bereits am drittletzten Spieltag ist die Titelentscheidung in der Kreisliga B 10 gefallen. Durch einen 5:1-Auswärtserfolg bei der SG Geisfeld II sicherte sich die SG Kordel die Meisterschaft und profitierte dabei von der 0:2-Niederlage des ärgsten Verfolgers SG Thalfang/Berglicht beim Tabellendritten SG Züsch. Zwischen Thalfang und Züsch geht es nun in einem Fernduell um den zweiten Platz, der dank der Quotientenregelung zum Aufstieg berechtigen könnte. Aktuell reicht der Punkteschnitt der Thalfanger zum Sprung in die A-Klasse.

Trainer Jan Kolling, der die Mannschaft nach dem Abstieg aus der A-Klasse im vergangenen Jahr übernommen hat, blickt dem Saisonfinale gelassen entgegen: „Wir gehen in die beiden letzten Spiele, um sie zu gewinnen. Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen aufsteigen, sondern wollen einfach nur unser Spiel durchziehen. Das Ziel Wiederaufstieg war vor Saisonbeginn nie ein Thema. Unser Ziel war vielmehr, die Spieler und auch die Mannschaft in taktischer Hinsicht weiterzuentwickeln. Hier muss ich unseren Innenverteidiger Davyd Pechnykow hervorheben, der von den jungen Spielern die größte Entwicklung genommen hat.“

Der 34-Jährige zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden: „Wir spielen schon die ganze Saison oben mit. Die Vorrunde ist sehr gut gelaufen und hat uns alle überrascht, weil vieles direkt so gut funktioniert hat.“ Personelle Probleme begleiten seine Mannschaft allerdings bereits seit der Winterpause: „Die Vorbereitung ist schon nicht gut gelaufen. Durch viele kleinere Verletzungen konnten wir uns nicht das Fitnesslevel erarbeiten, das nötig gewesen wäre. In vielen Spielen haben uns am Ende einfach die Körner gefehlt.“

Schon seit Wochen muss der Übungsleiter auf seine beiden Stürmer Andreas Rauen (muskuläre Probleme) und Michael Rienermann (Leistenbeschwerden) verzichten. Sebastian Bollig, der eigentlich im Sommer seine Laufbahn beendet hatte, sowie Thomas Eiden wurden in der Winterpause reaktiviert und verstärken seitdem den ohnehin nur 15 Spieler umfassenden Kader.

Wie bereits im Hinspiel (0:1) blieb seine Mannschaft auch im Rückspiel gegen den Tabellendritten SG Züsch beim 0:2 ohne Punkte. „Wir haben zu Beginn sehr schlafmützig agiert. In der zweiten Halbzeit haben wir dann alles versucht und mussten durch einen Konter noch das 0:2 hinnehmen“, erklärt Kolling. Lobende Worte findet der Trainer für Meister Kordel: „Ihnen kann ich nur gratulieren. Sie haben eine tolle Saison gespielt und sind hochverdient Meister geworden.“

Mit einem Punkt Vorsprung auf Rang drei geht die SG Thalfang in die letzten beiden Spiele. Am Sonntag (14.30 Uhr) empfängt die Kolling-Elf zunächst den Tabellenfünften SV Farschweiler, ehe zum Saisonfinale beim SV Niederemmel II in Piesport angetreten wird.

Unabhängig vom Ausgang der Saison bleibt Jan Kolling auch in der kommenden Spielzeit Trainer der Hochwälder. Zudem haben alle Spieler ihre Zusage für die neue Saison gegeben. Auf die Mannschaftsfahrt am letzten Mai-Wochenende freut sich der Übungsleiter ebenfalls schon: „Drei Spieler haben eine Überraschungsfahrt geplant, und keiner weiß bis zur Abfahrt, wo die Reise hingeht.“ Ob die Reise am Ende auch in die A-Klasse führt, wird sich dann ebenfalls zeigen.