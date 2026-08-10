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Spielbericht
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Hochwälder schlagen Kirchberg auf dem Kirchberg
Blauer Himmel, Sonnenschein und strahlende Gesichter bei den Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden, die in ihre neunte Rheinlandligasaison in Folge gehen: Auf dem Kirchberg in Hentern entwickelte sich ein abwechslungsreicher Schlagabtausch, in dem die Gäste aus Kirchberg dem Tempo der Hochwälder unterlegen war. VIDEOINTERVIEWS und BILDERGALERIE
von Vinzenz Anton · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Hochwald Hentern feiert mit dem 4:2-Sieg über den TuS Kirchberg den perfekten Saisonstart. – Foto: Sebastian Schwarz
Aufseiten der Hausherren standen die drei Neuzugänge Bastian Neises, Moritz Jakobs und Yassin Benhmidane in der Startelf. Neises feierte einen starken Einstand: Der 20-Jährige sorgte auf der rechten Seite mehrfach für Gefahr. Die Gäste erspielten sich aber die erste Chance des Spiels. Nach einer schnell ausgeführten Ecke köpfte Jannick Rode knapp am Pfosten vorbei (5.). Auf der Gegenseite köpfte Maximilian Hoffmann an die Latte (8.). Vor 234 Zuschauern gelang der SGH das Führungstor: Zweikampfsieger Till Weber flankte auf Robin Mertinitz, der TuS-Torwart Tizian Christ aus kurzer Distanz überwand (18.).