Hochwälder schlagen Kirchberg auf dem Kirchberg

Die von Selim Denguezli trainierten Gäste standen vor dem Seitenwechsel zu oft auf verlorenem Posten. So auch in der 31. Minute, als Bastian Neises mit einem herrlichen Schlenzer ins linke Eck seinen Einstand krönte. Zuvor hatte er auf der rechten Seite stark einen Gegenspieler aussteigen lassen. Kurz vor der Pause brannte es im SGH-Strafraum, als der Ball nach einer TuS-Ecke vor der Torlinie erst spät geklärt wurde.

Mit Wiederanpfiff wechselten die Gäste gleich drei Mal. Die neuen Impulse taten Kirchberg gut, während die Hochwälder nachließen. Louis Wilki zog an Benhmidane vorbei, doch schoss seitlich neben das leere Tor (62.). Das Aluminium-Pech der TuS-Akteure häufte sich: Jonas Heimer traf per Kopf (nur) die Latte (73.). Im nächsten Angriff köpfte der eingewechselte Nils Hemmes nach einer Ecke freistehend drüber (74.). Nach einem Abspielfehler von Elias Blasius traf Tim Müller nur den Pfosten (80.).