Hochwälder K.o. bei Floß-Festspielen 

Eine Klasse für sich: Simon Floß (rechts) traf dreimal für den FC Bitburg und hatte damit großen Anteil am Bitburger Sieg gegen die SG Hochwald (Mitte: Roan Webel, links: André Paulus). – Foto: Hans Krämer

Mit einem 3:2-Heimsieg gegen die SG Hochwald hat sich der FC Bitburg weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld etabliert. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten fünf Treffer im zweiten Durchgang für Spannung. Am Ende schnupperten die abstiegsbedrohten Gäste sogar an einem Remis. Mann des Spiels war der dreifache Torschütze Simon Floß, der seinen Torriecher eindrucksvoll unter Beweis stellte.

In einer kampfbetonten Anfangsphase zog sich SG-Akteur Tobias Lenz in einem Zweikampf eine blutige Nase zu. Nach kurzer Behandlung spielte er mit weißem Nasen-Tape weiter. Louis Baldes zwang Ciekosz per Direktabnahme aus sechs Metern zu einer Glanzparade (26.). Simon Floß (33., scheiterte an Torwart Jan Niklas Koltes) und Joshua Bierbrauer (43., nach Ecke Schuss an die Unterkante der Latte) sorgten für Bitburger Gefahr.

Die ersatzgeschwächten Hochwälder durften sich über Rückkehrer Maximilian Hoffmann freuen. Nach rund 15-monatiger Verletzung und mehreren hartnäckigen Knieblessuren feierte der 24-Jährige sein Startelf-Comeback. Aufseiten der Bierstädter fehlte der rotgesperrte Niko Lautwein. Für ihn rückte der 19-jährige Oliwer Ciekosz zwischen die Pfosten. Rote Karten im Pokal zählen im Gegensatz zu Ampelkarten auch für die Meisterschaft - aber nur auf Verbandsebene.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff gingen die Hausherren nach einem Schnittstellenpass durch Floß in Führung. Der Angreifer setzte sich im Eins-gegen-eins gegen Koltes per Flachschuss durch. Einen Angriff zuvor war es im gegnerischen Strafraum hoch hergegangen: Louis Baldes setzte den Ball freistehend ans linke Außennetz. Die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden gaben sich nicht auf, sondern hielten kämpferisch dagegen. Folgerichtig fiel der Ausgleich nach einer Stunde: Tobias Lenz traf die Latte. Den Abpraller verwertete Matthias Burg aus acht Metern zum 1:1 (60.).

Elias Stelker bediente nach einem Konter seinen Mitspieler Louis Baldes, der aus vier Metern zu hoch ansetzte (65.). SG-Torwart Koltes rief seinen Vorderleuten motivierend zu: „Kommt, wir machen genauso weiter.“

Simon Floß, Dreifachtorschütze der Bitburger

Der gedankenschnelle Floß sicherte sich dann aber einen Abpraller und zimmerte seinen Abschluss aus acht Metern am machtlosen Ciekosz vorbei ins Tor (74.). Nach einer Hochwälder Ecke setzte Kapitän André Paulus den Schuss über das Tor. Auf der anderen Seite ließ der eingewechselte David Hoor die Vorentscheidung liegen. Sein Kullerball trudelte aus drei Metern um Haaresbreite am Tor der Gäste vorbei. Das 3:2 fiel in der 81. Minute: Floß bewahrte im Strafraum Ruhe, umkurvte seine Gegenspieler und ließ Koltes mit seinem überlegten Abschluss zum 3:1 keine Chance. Der dreifach erfolgreiche Floß wurde in der 90. Minute mit Applaus von den Rängen ausgewechselt.

Der eingewechselte Linus Merling traf in der dritten Minute der Nachspielzeit mit seinem ersten Saisontor zum Anschlusstreffer, nachdem er einen Rückpass erlaufen hatte. Der Unparteiische Ralf Volk hatte aufgrund von Verletzungsunterbrechungen fünf Minuten nachspielen lassen. In der Nachspielzeit rückte SG-Torwart Koltes für eine Ecke und zwei folgende Angriffe nach vorne. Unverhofft kam noch einmal Spannung unter den 150 Zuschauern auf, die wenige Minuten zuvor kaum noch jemand für möglich gehalten hatte. Ein drittes Tor glückte den Gästen aber nicht mehr.

Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann

Bitburgs Trainer Fabian Ewertz bilanzierte: „Am Ende der englischen Woche haben wir uns schwergetan. Die Dynamik kam uns abhanden, weshalb es ein mühsamer Sieg war. Simon Floß ist für uns fast unersetzbar.“

Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann konstatierte: „Bitburg hat total gut gekontert. In der ersten Hälfte hatten wir zwei gute Chancen, aber auch Glück gehabt. Das Spiel hat einen verdienten Sieger gefunden, da Bitburg einen Simon Floß hat. Bei uns fehlen Automatismen, der Glaube an sich selbst und das Selbstverständnis. Dennoch bin ich von unserem Klassenerhalt überzeugt.“

Floß sagte nach seinen Saisontoren zwölf, 13 und 14: „Nach dem Pokal-Highlight am Mittwoch gegen die TuS Koblenz (1:4) hatten wir schwere Beine und sind lethargisch gestartet. Fußballerisch haben wir Luft nach oben gelassen. Auch wenn der Klassenerhalt nun so gut wie fix ist, verfolgen wir weiterhin Ziele. Nach oben ist mit unserer Qualität noch etwas möglich.“

FC Bitburg – SG Hochwald 3:2 (0:0)

Bitburg: Oliwer Ciekosz – Constantin Merker, Pascal Müller (83. Narottam Morbach), Simon Floß (90.+ 1 Giorgio Mourad), Joshua Bierbrauer (70. David Hoor), Fabian Fisch, Nico Fuchs, Kevin Fuchs (63. Luke Wagner), Jannik Nosbisch (87. Nico Kieren), Phillippe Kusch, Felix Sterges

Hochwald: Jan Niklas Koltes – Maximilian Hoffmann, Rene Mohsmann, Robin Mertinitz (90.+ 2 Jean-Baptiste Djamba), Roan Webel (78. Patrick Dres), Louis Baldes (70. Linus Merling), Andre Paulus, Matthias Burg, Till Weber, Elias Stelker (84. Maximilian Bettendorf), Tobias Lenz

Schiedsrichter: Ralf Volk (Koblenz)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0, 2:1, 3:1 Simon Floß (49., 74., 81.), 1:1 Matthias Burg (60.), 3:2 Linus Merling (90.+3)