"Hochverdienter Sieg": Otterfing gelingt Schützenfest am Nordring

Fußball Kreisklasse 3 SpieleFoto: TSV Otterfing - FC Rottach-Egern in blau, Foto tp – Foto: Thomas Plettenberg

In der Kreisklasse 2 schlägt der TSV Otterfing den FC Rottach-Egern mit 7:2, die DJK Darching den TuS Holzkirchen II ebenfalls deutlich. Die SG Hausham holt nur einen Punkt.

Wahrlich nicht mit Toren gegeizt hat der TSV Otterfing in der Kreisklasse 2 gegen den FC Rottach-Egern. Zwei verlorenen Punkten nachtrauern muss die SG Hausham und bei DJK Darching platzt der Knoten spät. TSV Otterfing – FC Rottach-Egern 7:2 (3:1) Tore: 1:0 A. Eder (4.), 1:1 Haimerl (13.), 2:1 Bacher (18.), 3:1 A. Eder (40.), 4:1 Mann (67.), 5:1/6:1 Dengler (82./83), 6:2 Pietzko (88.), 7:2 Müller (90.). Eine klare Sache war das Match zwischen dem TSV Otterfing und dem FC Rottach-Egern. Die Hausherren starteten schwungvoll in die Partie und gingen durch einen Treffer von Andreas Eder in Front. Kilian Haimerl glich jedoch aus. „Danach hatten wir unsere besten zehn Minuten, haben uns dann aber wieder durch individuelle Fehler selbst aus dem Spiel gebracht“, berichtete FC-Trainer Bernhard Gruber. So kamen die Hausherren durch Tore von Florian Bacher und wiederum Andreas Eder zu einer 3:1-Pausenführung.

Sa., 10.05.2025, 15:00 Uhr TSV Otterfing Otterfing FC Rottach-Egern RottachEgern 7 2 Abpfiff Spätestens nach dem 4:1 von Antonio Mann war das Spiel entschieden. In der Schlussphase fielen die Treffer dann wie die reifen Früchte. Am Ende siegte der TSV mit 7:2. „Das Ergebnis geht in dieser Höhe absolut in Ordnung und ist vielleicht auch mal ganz gut, damit wir wieder wissen, wo wir stehen“, resümierte Gruber. Das sieht auch TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban so: „Wir waren in allen Belangen überlegen, es war fast eine Kopie des Hinspiels. Rottach hat versucht, es spielerisch zu lösen und wir haben einen sehr guten Tag erwischt. Bei einem 7:2 gibt es nichts zu deuteln. Es war ein hochverdienter Heimsieg und ein weiterer Schritt in Richtung zweiter Platz.“