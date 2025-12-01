Hochverdienter Sieg gegen ungeschlagenen Tabellenführer

Im letzten Spiel vor der Winterpause trafen die Frauen I auf den bislang ungeschlagenen Tabellenführer SGM Warthausen/Alberweiler II. Über die gesamte Spielzeit hinweg agierte unsere SGM spielerisch überlegen, setzte den Gegner früh unter Druck und erspielten sich eine Vielzahl hochkarätiger Torchancen. Besonders aussichtsreiche Möglichkeiten hatten Isabelle Gschwind, Jana Weber und Eva Pfau, deren Abschlüsse entweder an der Latte landeten oder nur knapp das Tor verfehlten. Trotz der vergebenen Chancen blieb die Entschlossenheit und der unbedingte Siegeswille unserer SGM deutlich spürbar. So investierte die Mannschaft bis zur letzten Minute alles in die Partie. Dieser Einsatz wurde schließlich in der 86. Minute belohnt. London Lewis setzte sich stark durch und legte mustergültig quer auf Eva Pfau, die den Ball abgeklärt zum hochverdienten Führungstreffer einschob. Mit dem siebten Sieg in Folge gehen die Frauen I auf einem hervorragenden 3. Tabellenplatz in die Winterpause mit nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer.

An dieser Stelle bedanken sich die Frauen der SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz bei allen Sponsoren, Unterstützern, Fans und Zuschauern und hoffen auf die gleiche Unterstützung zur Rückrunde!