Hochverdienter Sieg gegen den TSV Norf II Verlinkte Inhalte Weckhoven

Nach der unglücklichen Niederlage im Auftaktspiel gegen die SVG Grevenbroich hatten sich die Männer vom BV Weckhoven einiges vorgenommen. Kurz vor Spielbeginn wurde noch schnell ein Mannschaftsfoto mit den neuen Trikots vom Sponsor “ Deutsche Vermögensberatung - Regionalgeschäftsstelle Nico Hamann ” gemacht.

Danach ging es endlich los, pünktlich um 15:00 Uhr pfiff Schiri Jörg Meyer-Ricks das Spiel an. Die vierte Spielminute läuft, als Florian Clemens eine Flanke in den 16er schlägt, diese dann vom Verteidiger unglücklich geklärt wird, sodass der Ball ins eigene Tor geht. 1:0 für den BVW.