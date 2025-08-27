Hochverdienter Sieg gegen den TSV Norf II

Nach der unglücklichen Niederlage im Auftaktspiel gegen die SVG Grevenbroich hatten sich die Männer vom BV Weckhoven einiges vorgenommen.
Kurz vor Spielbeginn wurde noch schnell ein Mannschaftsfoto mit den neuen Trikots vom Sponsor “ Deutsche Vermögensberatung - Regionalgeschäftsstelle Nico Hamann ” gemacht.
Danach ging es endlich los, pünktlich um 15:00 Uhr pfiff Schiri Jörg Meyer-Ricks das Spiel an.
Die vierte Spielminute läuft, als Florian Clemens eine Flanke in den 16er schlägt, diese dann vom Verteidiger unglücklich geklärt wird, sodass der Ball ins eigene Tor geht. 1:0 für den BVW.
Bereits vor Spielanpfiff wunderten sich schon viele Zuschauer über die unglückliche Trikot Kombination beider Mannschaften. So kam es dann erst einmal in der 13. Minute zu einer Unterbrechung, um die Trikots zu tauschen, welche in der Farbe besser zu unterscheiden waren.
Weckhoven machte immer weiter Druck auf den TSV, eine Großchance nach der anderen spielten sich die Männer von Trainer Stumpilich heraus, aber der Ball wollte einfach nicht ins Netz...weiterlesen
