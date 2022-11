Hochverdienter Sieg für den TSV...

Ähnliches Bild wie bei der Ersten auch in der Reserve. Direkt zu Beginn gibt es die kalte Dusche durch Altheim und der schnelle 1-0 Rückstand für den TSV. Doch schnell berappelt sich der TSV und erspielt sich einige Torchancen. Noller. M. (14.) und Ziegler, E. (38.) nutzen zwei davon zur 2-1 Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte ist es dann eine klare Angelegenheit. Dürr, M. (51.), Folli (54.), Ziegler, L. (57.), Ziegler, E. (60.) und Noller, M. (70.) schrauben das Ergebnis durch teils schön herausgespielte Tore auf 7-1. Der Gastgeber kommt noch zum 2-7, hat an diesem Tag gegen den TSV aber keine Chance. Ein hochverdienter Sieg für den TSV.