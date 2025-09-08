"Hochverdienter Sieg" -Freie Turner mit "verkorkstem Auftritt von A-Z"

Von Beginn an zeigten die Gastgeber, dass sie die Kontrolle übernehmen wollten. Bereits nach sechs Minuten brachte Jarne Wöckener die Gifhorner in Führung, kurz darauf erhöhte Jovan Hoffart mit einer Bogenlampe auf 2:0 (16.).

„Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Das war richtig gut anzusehen“, schwärmte MTV-Trainer Holger Ringe. Besonders hob er seinen Flügelspieler hervor: „Matchwinner ist unser rechter Außenspieler, Jarne Wöckener. Freut mich für den Jungen, der sich heute wirklich mal belohnt hat.“

Gifhorn dominierte die Partie, während die Gäste früh ins Hintertreffen gerieten. „Ich glaube, wir hatten eigentlich nach zehn Minuten drei gelbe Karten – das passte alles ins Bild“, ärgerte sich FT-Trainer Julian Runzer. Zur Pause stand es 0:2, doch seine Mannschaft hätte nach Wiederanpfiff ins Spiel zurückfinden können: „Wir laufen aufs Tor zu, hätten noch den Anschlusstreffer herstellen können, haben eine weitere gute Chance. Also da war die Möglichkeit da, nochmal ins Spiel zurückzukommen.“

Stattdessen nutzte Gifhorn die Räume. Erneut Wöckener (60.) und Hoffart (69.) stellten auf 4:0, ehe Marvin Luczkiewicz per Elfmeter auf 5:0 erhöhte (77.). Erst kurz vor Schluss gelang Timon Hallmann der Ehrentreffer für die Freien Turner (87.).

„Mit dem 5:0 waren wir überragend effektiv. Hochverdienter Sieg und auch in der Höhe so gerecht. Riesenkompliment an die Mannschaft, toll rausgespielt, kompakt gestanden, als Einheit aufgetreten“, bilanzierte Ringe stolz. Runzer hingegen sprach von einem „total verkorksten Auftritt von A bis Z“. Besonders die Schlussphase lief aus dem Ruder: Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Julian Pohlai (63.) und einer Roten Karte für Konstantin Koch (75.) standen die Gäste zeitweise nur noch zu neunt auf dem Platz. „Dann die Karten am Ende folgerichtig – aber am Ende haben wir uns das Ergebnis auch selbst eingebrockt“, so Runzer.

Gifhorn konnte sich also nach der Niederlage gegen Vorsfelde direkt rehabilitieren und die Gäste kassierten die erste Saisonniederlage.