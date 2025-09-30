Hochverdienter Sieg – Dritte klettert auf Platz 5

Unsere dritte Mannschaft feierte am Sonntag einen klaren 4:1-Heimsieg gegen den TSV Schöneberg II. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und sehenswert herausgespielten Treffern ging der Sieg völlig verdient an die TSV.

Schon früh stellte Samuel Desel die Weichen: Nach einem präzisen Pass von Stefan Bachmann legte er den Ball am herausstürmenden Keeper vorbei und schob ins leere Tor zum 1:0 ein (11.). Nach einer halben Stunde kamen die Gäste jedoch zurück ins Spiel. Ozan Yahsi brachte Ilian Schröder im Strafraum zu Fall, Igor Dettmar verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1 (31.).