Hochverdienter Sieg – Dritte klettert auf Platz 5

Unsere dritte Mannschaft feierte am Sonntag einen klaren 4:1-Heimsieg gegen den TSV Schöneberg II. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und sehenswert herausgespielten Treffern ging der Sieg völlig verdient an die TSV.
Schon früh stellte Samuel Desel die Weichen: Nach einem präzisen Pass von Stefan Bachmann legte er den Ball am herausstürmenden Keeper vorbei und schob ins leere Tor zum 1:0 ein (11.). Nach einer halben Stunde kamen die Gäste jedoch zurück ins Spiel. Ozan Yahsi brachte Ilian Schröder im Strafraum zu Fall, Igor Dettmar verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1 (31.).
Danach nahm die TSV das Spiel wieder in die Hand. Bachmann bekam nach einem kurz ausgeführten Freistoß von Gjafa den Ball, ließ zwei Gegenspieler stehen und vollendete souverän zur erneuten Führung (52.). Das 3:1 fiel kurios: Tarzi nutzte bei einem Freistoß die Unaufmerksamkeit des gegnerischen Torhüters, der nicht richtig postiert war, und schoss aus 20 Metern ins fast leere Tor. Der Schöneberger Keeper verließ daraufhin frustriert das Spielfeld (69.).
Den Schlusspunkt setzte erneut Desel: Nach einem Freistoß von Bachmann aus dem Mittelfeld kam der Ball in die Schnittstelle der Abwehr, und Desel verwandelte eiskalt zum 4:1-Endstand (79.).
Mit diesem Erfolg klettert unsere Dritte auf den 5. Tabellenplatz und untermauert ihre starke Form.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Tobias Vitera, Ole Köhling, Ozan Yahsi (46. Lysander Rüegg), Darina Schweinsberg (54. Vanessa Göhl), Arlind Adrijan Gjafa (64. Emre Tütünci), Thanawut Khata-In (54. Florian Lukes), Samuel Desel, Belal Tarzi, Stefan Bachmann
Trainer: Stefan Thöne, Andreas Kunze
Tore:
1:0 Samuel Desel (11‘ – Vorlage Stefan Bachmann)
1:1 Igor Dettmar (31‘ – Foulelfmeter)
2:1 Stefan Bachmann (52‘ – Vorlage Arlind Adrijan Gjafa)
3:1 Belal Tarzi (69‘)
4:1 Samuel Desel (79‘ – Vorlage Stefan Bachmann)