"Hochverdienter Sieg" - Dinklage schlägt Pewsum mit 3:0

– Foto: Erwin Schoneboom

„Es war ein hochverdienter Sieg, der eigentlich schon in der ersten Halbzeit unter Dach und Fach gewesen sein musste“, bilanzierte TVD-Trainer Carsten Stammermann. Gerade nach dem Führungstreffer sah er weitere gute Gelegenheiten seiner Mannschaft: „Nach dem 1:0 hatten wir zwei, drei Riesenmöglichkeiten zum 2:0.“ Auf der anderen Seite hatte Pewsum Schwierigkeiten, sein eigenes Spiel aufzuziehen. Sandro Poppenga, der gestern die Kapitänsbinde trug, zeigte sich mit dem Auftritt nicht zufrieden: „Wir haben es als Mannschaft nicht geschafft, über die komplette Spielzeit Kontrolle und Struktur in unser Spiel zu kriegen, um so gefährlich nach vorne zu kommen und den Gegner vor Probleme zu stellen.“ Insgesamt sei die Partie spielerisch überschaubar gewesen: „Fußballerisch war es von beiden Mannschaften kein Leckerbissen.“

Dinklage überzeugte Stammermann dagegen vor allem mit der Arbeit gegen den Ball. „Wir haben vor allem hinten super gestanden, sehr gut verteidigt und kaum was zugelassen.“

Bis zum zweiten Treffer mussten sich die Gastgeber allerdings gedulden. In der 76. Minute fiel schließlich das 2:0 durch ein Eigentor von Jannis Hempelmann. In der ersten Minute der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Maksym Lashkevych mit dem 3:0 für den Endstand.

„Wir haben relativ spät das zweite Tor gemacht, aber letztendlich auch in der Höhe hochverdient gewonnen“, zeigte sich Stammermann zufrieden. Auch die bisherige Ausbeute entspricht seinen Vorstellungen: „Das, was wir wollten: sechs Punkte nach drei Spielen, haben wir geschafft. Es ist also ein richtig guter Start und jetzt freuen wir uns auf das Derby in Mühlen.“

Für Pewsum geht es nach der Niederlage darum, eine Reaktion zu zeigen. „Als Mannschaft müssen wir jetzt reagieren und deutlich mehr investieren, um den Ansprüchen in dieser Liga gerecht zu werden“, fordert Poppenga. Gleichzeitig sieht der Kapitän noch genügend Möglichkeiten zur Entwicklung: „Es ist früh in der Saison, es bleibt also genug Zeit, um durch harte Arbeit wieder zum Erfolg zu kommen.“

Während Dinklage nun bei sechs Punkten im oberen Drittel der Liga steht, kassierte Pewsum die zweite Niederlage in Folge und bleibt bei drei Punkten. Der Aufsteiger empfängt am kommenden Sonntag den SV Bevern.