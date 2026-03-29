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Spielbericht
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"Hochverdienter Punktgewinn" - Bleckenstedt patzt in Fallersleben
Der VfB Fallersleben hat dem FC Germania Bleckenstedt ein 0:0 abgerungen und damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gesammelt. In einer umkämpften Partie hielt man dem Druck des Tabellendritten stand..
Für die Gäste aus Bleckenstedt, die zuvor acht Spiele in Serie ungeschlagen geblieben waren, gab es gegen kompakt stehende Fallerslebener wenig zu holen. Auch das Hinspiel zwischen beiden Teams war bereits torlos geendet.
VfB-Sportdirektor Tom Daedelow zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Ein hochverdienter Punktgewinn. Die Jungs haben alles auf dem Platz gelassen.“ Defensiv präsentierte sich Fallersleben stabil und ließ kaum etwas zu.
Gleichzeitig boten sich im Spielverlauf sogar Möglichkeiten auf mehr. „Zum Ende versäumte man es zwei Konter vernünftig auszuspielen, es waren sogar drei Punkte drin“, so Daedelow weiter. Dazu kam es aber nicht und so hält Bleckenstedt seine Ungeschlagen-Serie, wird aber enttäuscht sein, nicht den Patzer vom MTV Gifhorn ausgenutzt zu haben.
„Vom Titelaspiranten hat man nicht wirklich etwas gesehen.“ so Daedelow. Fallersleben hielt die, vor dem Spieltag, zweitbeste Offensive der Liga zum zweiten Mal im Zaum und überholte Vahdet.