"Hochverdienter Pflichtsieg" - Generalprobe vor Bleckenstedt gelungen

Der MTV Gifhorn hat beim Auswärtsspiel in Lengede ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und sich mit einem beeindruckenden 7:1-Erfolg durchgesetzt. Schon in den Anfangsminuten war klar, dass die Gäste nicht vorhatten, den Tabellenletzten zu unterschätzen
„Wir haben die Sache wirklich ernst angenommen, haben den Gegner überhaupt nicht unterschätzt. Wir waren von der ersten Sekunde an hellwach und haben demzufolge auch die erste Halbzeit alles klar gemacht,“ lobte MTV-Trainer Holger Ringe das Auftreten seiner Mannschaft.
Nach einer dominanten Anfangsphase schlug Gifhorn eiskalt zu: Simone De Gaetani brachte die Gäste bereits in der 8. Minute nach starker Vorarbeit von Jovan Hoffart in Führung. Kurz darauf drehte Hoffart selbst auf – und wie: Zwischen der 26. und 38. Minute traf er gleich dreimal (26./36./38.) und machte so einen lupenreinen Hattrick perfekt. Dazwischen erhöhte De Gaetani noch per Distanzschuss (33.). Zwar gelang Michele Fassa in der 41. Minute der Treffer zum 1:5, doch daran änderte sich am Spielverlauf wenig.
Der MTV dominierte die Partie nach Belieben und setzte spielerisch immer wieder Zeichen. „Wir haben sehr, sehr viel über Kurzpassspiel und über zwei Kontakte die Tore hervorragend rausgespielt. Das erste Tor war sensationell über links vorbereitet – und auch die anderen Tore sehr gut rausgespielt, konsequent im Abschluss gewesen,“ schwärmte Ringe.
In der zweiten Hälfte ließen die Gäste etwas nach, ohne die Kontrolle zu verlieren. Nach einem weiteren Treffer von De Gaetani (63.) setzte Marvin Luczkiewicz in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 1:7. Ringe betonte zwar, dass der Sieg hätte noch höher ausfallen können, blieb jedoch realistisch: „Mit dem 7:1 waren sie noch sehr, sehr gut bedient… wenn alles gut läuft, hätte es auch zweistellig laufen können. Aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen – demzufolge mit dem 7:1 Pflichtaufgabe erfüllt.“
Ein Sonderlob richtete der Trainer vor allem an die Haltung seiner Mannschaft: „Für mich war wichtig, dass die Einstellung gepasst hat. Das haben die Jungs wirklich angenommen, sind kein Millimeter abgewichen, haben den Ball laufen lassen und demzufolge ein hochverdienter 7:1-Erfolg.“
Nach dem überzeugenden Auftritt richtet sich der Blick des MTV bereits auf die nächste Herausforderung. Am Mittwoch wartet eines der Top-Teams der Liga in der Flutmulde – und Ringe zählt auf die Fans: „Wir brauchen das Publikum, um diese harte Nuss zu knacken. Ich vertraue meiner Mannschaft – da können wir uns richtig messen.“
Um 18.30 Uhr ist dann Anpfiff gegen Bleckenstedt, die zuletzt vier Spiele in Serie gewannen. Ein echter Kracher. Lengede hingegen spielt am Sonntag und empfängt dann ebenfalls Bleckenstedt.