– Foto: Thies Meyer

"Hochverdienter Pflichtsieg" - Generalprobe vor Bleckenstedt gelungen Zwei Dreierpacker Verlinkte Inhalte Landesliga Braunschw. SV Lengede MTV Gifhorn

Der MTV Gifhorn hat beim Auswärtsspiel in Lengede ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und sich mit einem beeindruckenden 7:1-Erfolg durchgesetzt. Schon in den Anfangsminuten war klar, dass die Gäste nicht vorhatten, den Tabellenletzten zu unterschätzen

„Wir haben die Sache wirklich ernst angenommen, haben den Gegner überhaupt nicht unterschätzt. Wir waren von der ersten Sekunde an hellwach und haben demzufolge auch die erste Halbzeit alles klar gemacht,“ lobte MTV-Trainer Holger Ringe das Auftreten seiner Mannschaft.

Nach einer dominanten Anfangsphase schlug Gifhorn eiskalt zu: Simone De Gaetani brachte die Gäste bereits in der 8. Minute nach starker Vorarbeit von Jovan Hoffart in Führung. Kurz darauf drehte Hoffart selbst auf – und wie: Zwischen der 26. und 38. Minute traf er gleich dreimal (26./36./38.) und machte so einen lupenreinen Hattrick perfekt. Dazwischen erhöhte De Gaetani noch per Distanzschuss (33.). Zwar gelang Michele Fassa in der 41. Minute der Treffer zum 1:5, doch daran änderte sich am Spielverlauf wenig. Der MTV dominierte die Partie nach Belieben und setzte spielerisch immer wieder Zeichen. „Wir haben sehr, sehr viel über Kurzpassspiel und über zwei Kontakte die Tore hervorragend rausgespielt. Das erste Tor war sensationell über links vorbereitet – und auch die anderen Tore sehr gut rausgespielt, konsequent im Abschluss gewesen,“ schwärmte Ringe.