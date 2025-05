Hochverdienter Heimsieg für Langenzenn

Zum heutigen Sonntag war Bad Windsheim zu Gast in Langenzenn. Das Spiel begann sehr abwartend auf beiden Seiten.

Beide Mannschaften versuchten die Kontrolle durch Ballbesitz zu erhalten. Die erste Aktion gehört den Gästen. Durch einen Freistoß wurde der Ball hinter die Linie befördert. Der Schiedsrichter entschied allerdings auf Abseits (6.).

Auch nach einem Standard kam der TSV zur ersten Chance. Einen Eckball musste Andi Schneider nur noch einnicken. 1:0 für die Green-Elf (26.).

Langenzenn kam nun immer besser in die Partie. So konnte man Grebehahn perfekt in Szene setzen. Alleine vorm Tor schob er überlegt ein (41.).

Kurz vor der Pause parierte Reichel nochmal stark! 2:0 ging es somit in die Kabinen.

Nach der Pause ging es direkt flott los. Die Gäste konnten durch Weglehner den Anschluss erzielen (51.). Dies machte dem TSV jedoch nichts aus. Nach einem schön herausgespielten Angriff legte Grebenhahn nur noch quer auf Pattaro, er musste nur noch einschieben (52.). Nun drehte der TSV richtig auf. Direkt im Anschluss wieder ein super Angriff, dieser konnte nur noch mit einem Eigentor gestoppt werden (54.). 4:1 erhöhte der TSV völlig verdient.

Jetzt spielten nur noch die Hausherren. Diesmal war es Stumpf der einen Fehler in der Hintermannschaft bestrafte und erhöhte überlegt zum 5:1 (68.).

Weiterhin hat Langenzenn komplett die Kontrolle. Von den Gästen kam dann nicht mehr viel. 5:1 war dann auch der Endstand.

1:0 Schneider Andi (27.)

2:0 Grebehahn (42.)

2:1 Weglehner (51.)

3:1 Pattaro (53.)

4:1 Weidemann (ET) (55.)

5:1 Stumpf (68.)

Bericht: Alexander Schneider