Hochverdienter Heimsieg

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Die erste Halbzeit verlief weitgehend auf Augenhöhe. Beide Mannschaften hatten ihre Spielanteile und kamen auch zu einzelnen Chancen, neutralisierten sich jedoch größtenteils. Die einzige Szene, die für Torjubel sorgte, war ein Freistoß für Wettelsheim, der im Netz landete, jedoch aufgrund einer Abseitsentscheidung nicht anerkannt wurde. Somit ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause.
Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich zunächst ein Spiel in nur eine Richtung. Wettelsheim erhöhte den Druck deutlich und erspielte sich Chance um Chance. Die größte Möglichkeit hatte Florian Löw, der aus kurzer Distanz jedoch deutlich über das Tor schoss. Kurz darauf machte es Wettelsheim besser: Matthias Lehmann traf mit einem sehenswerten Drehschuss vom Elfmeterpunkt. Mehrere Spieler versperrten dem Torwart die Sicht, sodass dieser ohne Chance blieb. In der 56. Minute stand es somit verdient 1:0 für Wettelsheim.
Wettelsheim blieb in der Folge weiterhin am Drücker und erarbeitete sich weitere Chancen. Büchenbach konnte sich teilweise nur noch mit Fouls behelfen, um die Angriffe zu stoppen. In der 73. Minute führte dies zu einer Gelb-Roten Karte für Kellermann, der Höhe der Mittellinie Florian Löw zu Fall brachte.
Mit der nächsten Aktion lief Julian Dünberger alleine auf das Tor zu, traf jedoch nur den Innenpfosten. Den Abpraller verwertete Benedikt Auenhammer souverän zum 2:0.
Im Anschluss an das 2:0 spielte praktisch nur noch Wettelsheim. Es ergaben sich zahlreiche weitere Chancen, doch Büchenbachs Torhüter Tim Peter verhinderte mit mehreren Paraden ein höheres Ergebnis. In der 89. Minute fiel schließlich dennoch das hochverdiente 3:0: Julian Dünberger traf mit einem satten Flachschuss ins rechte Eck.
Am Ende stand ein hochverdienter 3:0-Heimsieg gegen Büchenbach. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war die zweite Hälfte eine klare Angelegenheit für den SV Wettelsheim. Mit diesem Erfolg dürften die Abstiegssorgen passé sein, zudem wurde der dritte Tabellenplatz gefestigt.