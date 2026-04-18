Hochverdienter Heimsieg

Die erste Halbzeit verlief weitgehend auf Augenhöhe. Beide Mannschaften hatten ihre Spielanteile und kamen auch zu einzelnen Chancen, neutralisierten sich jedoch größtenteils. Die einzige Szene, die für Torjubel sorgte, war ein Freistoß für Wettelsheim, der im Netz landete, jedoch aufgrund einer Abseitsentscheidung nicht anerkannt wurde. Somit ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich zunächst ein Spiel in nur eine Richtung. Wettelsheim erhöhte den Druck deutlich und erspielte sich Chance um Chance. Die größte Möglichkeit hatte Florian Löw, der aus kurzer Distanz jedoch deutlich über das Tor schoss. Kurz darauf machte es Wettelsheim besser: Matthias Lehmann traf mit einem sehenswerten Drehschuss vom Elfmeterpunkt. Mehrere Spieler versperrten dem Torwart die Sicht, sodass dieser ohne Chance blieb. In der 56. Minute stand es somit verdient 1:0 für Wettelsheim.