Hochverdienter 2-0 Sieg für Bernstadt...

In der Reserve dominiert der TSV von Beginn an, ohne dabei zu großen Chancen zu kommen. Ungenauigkeiten und ein unkonzentriertes Auftreten hindern den TSV die Überlegenheit umzumünzen. Mit zunehmender Zeit wird es besser und Ziegler, E. erzielt die vermeintliche Führung, doch einer auf dem Platz hat Abseits gesehen. Wenig später dann doch die Führung durch einen Fernschuss von Weigand (29.). In der Folge verpasst der TSV den Sack zuzumachen und muss letztlich bis kurz vor Schluss warten, ehe ein Eigentor zur Entscheidung führt (89.). Zuvor gibt es noch zwei, drei weitere strittige Abseitspfiffe, die klare Torchancen zunichtemachen und ein höheres Ergebnis verhindern. Ein Arbeitssieg, der dennoch hochverdient ist.