Letztlich konnte Schwaben Augsburg den Vizemeister so gut wie gar nicht ausbremsen. – Foto: Karl-Heinz Hönl

»Hochverdient«: Perfekter Abschluss einer fast perfekten Vorrunde 11. Spieltag in der Frauen-Bayernliga - Samstag: FC Ruderting vs. TSV Schwaben Augsburg 4:0 Verlinkte Inhalte präsentiert von Frauen: Bayernliga Ruderting Schw. Augsb.

Die Vorrunde ist abgeschlossen - der FC Ruderting hat sie mit zehn Siegen und einem Remis absolviert. Und sollte irgendjemand gedacht haben, die Spiller-Truppe wäre nach dem Unentschieden in der Vorwoche aus der Spur, der weiß nun: Käser & Co. sind nun wieder in der Spur. Denn am Samstag des 11. Spieltages gewann der einzige niederbayerische Vertreter in der Frauen-Bayernliga und souveräne Tabellenführer gegen Regionalliga-Absteiger TSV Schwaben Augsburg deutlich mit 4:0.

Das Kuriose an diesem Spiel zum Hinrunden-Abschluss: Der amtierende Vizemeister erzielte seine Tore jeweils per Doppelschlag, jeweils innerhalb zweier Zeigerumdrehungen - zu Beginn und zum Schluss der Begegnung. Insgesamt, das verdeutlicht FCR-Chefin Johanna Maier, war der Sieg der Niederbayern "hochverdient. Er hätte sogar noch höher ausfallen müssen. Leider haben wir unsere Chancen nicht 100 Prozent effizient genutzt". Gestern, 17:00 Uhr FC Ruderting Ruderting TSV Schwaben Augsburg Schw. Augsb. 4 0

2023/2024 noch ein Kampf um den Titel, war das Duell Ruderting vs. Schwaben Augsburg dieses Mal eine klare Sache. "Sie waren zwar sehr unangenehm zu bespielen und sehr aggressiv, haben aber nicht einmal auf unser Tor geschossen", bilanziert Maier. "Der Gegner hat uns schalten und walten lassen. Und so konnten wir klar spielen und unsere Leistung wieder auf den Platz bringen."

– Foto: Karl-Heinz Hönl