"Hochverdient" - MTV Gifhorn siegt knapp gegen die SVG Göttingen

MTV-Coach Holger Ringe zeigte sich nach dem Abpfiff hochzufrieden: „Ein hochverdienter Sieg. Wir haben mehr fürs Spiel getan, wir haben mehr für die Offensive getan.“ Dabei sah er vor allem in der ersten Halbzeit eine disziplinierte Vorstellung seiner Mannschaft gegen tief stehende Gäste. „Göttingen hat sehr, sehr kompakt gestanden, fast mit zwei Fünferketten agiert und versucht, über lange Bälle zum Erfolg zu kommen. Aber wir haben das taktisch sehr, sehr gut gemacht, indem wir uns nicht locken lassen haben,“ analysierte Ringe.

Sein Team erspielte sich schon früh gute Chancen: „In der zehnten Minute spielt Luczkiewicz einen super Steckpass auf unseren A-Jugendlichen Tjark Lütke-Müller – frei durch, nur noch den Torwart vor sich, der dann stark hält.“ Auch danach scheiterte Gifhorn mehrfach am starken Schlussmann der SVG: „Einer der besten Torhüter, die ich bis jetzt gesehen habe. Der war sehr auf dem Posten und hat einiges vereitelt,“ lobte Ringe Jannik Strüber, den Keeper der SVG.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gifhorn weiter den Druck, ließ aber zunächst mehrere Möglichkeiten liegen. Die Entscheidung fiel schließlich in der 81. Minute, als Til Steding eine Ecke von Julio Rodrigues wuchtig per Kopf zum 1:0 verwandelte. „Ein sehr, sehr schönes Tor – unhaltbar, überragend gemacht, wie letzte Woche. Das war der Brustlöser,“ schwärmte Ringe.

Ein besonderes Lob richtete der Trainer an Marvin Luczkiewicz, der das Spiel prägte: „Heute der absoluter Leader gewesen, hat super Aktionen gehabt, nach hinten gearbeitet, die Jungs mitgerissen. Der war heute überragend.“ Auch Alex Greiner habe auf seiner Position „richtig, richtig gut“ agiert.

Göttingens Trainer Nils Reutter haderte dagegen mit dem Ergebnis: „Völlig unnötige Niederlage in einem Spiel, welches durch eine Standardsituation entschieden wurde. Schlussendlich müssen wir uns vorwerfen, nicht zielstrebig genug in Richtung gegnerisches Tor gewesen zu sein.“

Am Ende stand ein verdienter Heimsieg für den MTV Gifhorn, der seine Siegesserie fortsetzt und dicht hinter Vorsfelde auf Platz zwei bleibt. „Ein hochverdienter Sieg – Leidenschaft, Ruhe, Geduld, alles hat gepasst,“ bilanzierte Ringe. „Jetzt geht’s im Pokal gegen Vorsfelde weiter – das wird nochmal ein echtes Highlight.“ Anpfiff ist dort am morgigen Mittwoch um 19.00 Uhr.