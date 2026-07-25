 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ligabericht

»Hochverdient«: Aufsteiger-Aufstand - und die Torjäger ballern!

3. Spieltag in der Bezirksliga Ost - Samstag: Karpfham und Salzweg starten famos +++ Brunner-Dreierpack gegen Waldkirchen +++ Künzing nach Sieg in Grafenau auf Rang 2

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser
Aufsteiger Karpfham ist das erste Maß aller Dinge dieser Saison.
Aufsteiger Karpfham ist das erste Maß aller Dinge dieser Saison. – Foto: Robert Geisler

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Und schon ist der 3. Spieltag wieder absolviert – und ein kleiner erster Kassensturz darf nach der englischen Woche zum Auftakt erlaubt sein. Das Künzing und Ruhmannsfelden vorne mitmischen, ist wohl keine große Überraschung. Dass Karpfham und Salzweg ihre vorläufigen Konkurrenten sind, sehr wohl. Die beiden Aufsteiger scheinen sich in der neuen Umgebung schnell zurecht gefunden zu haben und sich wohl zu fühlen...

Heute, 14:00 Uhr
FC Salzweg
FC SalzwegSalzweg
SpVgg Plattling
SpVgg PlattlingPlattling
3
0
Abpfiff

Julian Blöchl (Trainer, Salzweg): „Ein hochverdienter Heimsieg meiner Mannschaft! Wir waren über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Einzig die wiederum mangelhafte Chancenverwertung verhinderte einen noch höheren Heimsieg. Respekt an das Team!“

Heute, 15:00 Uhr
FC Obernzell-Erlau
FC Obernzell-ErlauOzell-Erlau
TSV Karpfham
TSV KarpfhamKarpfham
1
2
Abpfiff

Jonas Stefan (Sportlicher Leiter, Obernzell-Erlau): „Wir sind defensiv gut in das Spiel gestartet, durch einen individuellen Fehler jedoch leider im Rückstand geraten. Mit dem Halbzeitpfiff haben wir das zweite Tor kassiert Am Torhüter scheiterte. Am Schluss geht der Sieg für Karpfham in Ordnung.“

Heute, 15:00 Uhr
TSV Waldkirchen
TSV WaldkirchenWaldkirchen
SpVgg Ruhmannsfelden
SpVgg RuhmannsfeldenR'felden
2
3
Abpfiff

Sven Halfar (Trainer, Waldkirchen): „Kurz zum Spiel: Beim ersten Gegentreffer haben wir geschlafen, das 2:1 fiel nach einem Standard... Eigentlich haben wir kein schlechtes Spiel gemacht die Leistung nicht breiter.

Heute, 16:00 Uhr
TSV Grafenau
TSV GrafenauGrafenau
FC Künzing
FC KünzingKünzing
0
2
Abpfiff

Christian Seidl (Co-Spielertrainer, Künzing): „Die ersten 15 Minuten waren wir noch nicht richtig im Spiel und Grafenau drückte – ohne dabei zwingend zu sein. Dann sind wir besser in die Party gekommen und durch einen Konter in Führung gegangen Teamgeist und die Leidenschaft - 1A! Wir sind überglücklich mit sieben Punkten nach drei Spielen - und freuen uns auf das Derby gegen Osterhofen nächste Woche.

Heute, 14:00 Uhr
SV Bischofsmais
SV BischofsmaisBischofsmais
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding II
5
2
Abpfiff

Jürgen Zaglauer (Sportlicher Leiter, Bischofsmais): „Die bessere Mannschaft hat das Spiel gewonnen! Leider haben wir wieder eine Führung binnen zwei Minuten leichtfertig vergeben. Aber: Auf Petr Prucha ist Verlass!“

Heute, 16:00 Uhr
SV Hutthurm
SV HutthurmHutthurm
TSV Mauth
TSV MauthMauth
1
1
Abpfiff

Julian Liebenow (Spielertrainer, Hutthurm): „Trotz des Spielverlaufs ist das für uns eher ein Punktverlust als ein Punktgewinn. Durch einen individuellen Fehler haben wir das 0:1 kassiert.

Heute, 16:30 Uhr
SpVgg Osterhofen
SpVgg OsterhofenOsterhofen
TSV-DJK Oberdiendorf
TSV-DJK OberdiendorfO'diendorf
0
0
Abpfiff