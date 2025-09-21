„Hochverdient“ – Abgezockte Aicher schlagen die Upfer-Buam

Im Duell der Ex-Bezirksligisten behielt der FC Aich die Oberhand gegen den SC Unterpfaffenhofen. Für den SCU ist das ein Rückschlag im Titelkampf.

Aich – Einen herben Dämpfer im Aufstiegskampf setzte es für den SC Unterpfaffenhofen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn verlor das Derby beim Bezirksliga-Absteiger FC Aich mit 1:3 (0:1). „Hochverdient“, wie Aichs Coach Marcel Aue meinte.

Im Duell der einstigen Bezirksligisten waren die Kicker aus dem Brucker Vorort das abgezocktere Team. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Hausherren einige gute Einschussmöglichkeiten, vergaben diese aber fahrlässig oder scheiterten an Unterpfaffenhofens Keeper Florian Böhme. So lief FC-Verteidiger Maximilian Zimmermann nach vier Minuten allein aus der eigenen Hälfte auf das SCU-Tor zu, schoss den Ball jedoch drüber. Manuel Milde scheiterte kurz darauf am glänzend aufgelegten Böhme. Nach zehn Minuten dann die Führung für den FCA: Florian Friedrich luchste einen Querpass ab, bediente Simon Wesinger, der von der Strafraumgrenze trocken abzog. In der Folge blieben die Hausherren weiter am Drücker. Vom SC Unterpfaffenhofen kam nicht sonderlich viel. „Wir haben es gut verteidigt“, sagte Aue.

Nach Wiederbeginn kamen die Upfer Buam dann besser ins Spiel und drängten die Hausherren in deren Hälfte. Der Ausgleich durch den Ex-Aicher Merlin Berisha (75.) war zu diesem Zeitpunkt verdient– für den FCA jedoch der Weckruf. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Manuel Milde mit einem strammen 18-Meter-Schuss die erneute Führung. In der sechsten Minute der Nachspielzeit besiegelte der Aicher Torjäger die allerletzten Zweifel am dritten Saisonsieg. Nach einem abgewehrten Unterpfaffenhofener Eckstoß konterten die Hausherren im eigenen Stadion und Milde schob zum 3:1 ins verwaiste SCU-Tor ein. (Dirk Schiffner)