Hochtrabende Pläne für Sport- und Kulturzentrum: Stadt München lässt Türkgücü abblitzen Präsident Akkay rudert zurück

Türkgücü-Präsident Taskin Akkay hatte große Pläne für das Gelände an der Riemer Straße in München. Jetzt gab es eine Abfuhr von der Stadt.

München - Ein Sport- und Kulturzentrum? Mit mehreren Fußballplätzen, einer Event- und einer Multifunktionshalle? Mit diesen Plänen hatte Türkgücü kürzlich für Aufsehen gesorgt. 2025 wolle man das neue Vereinszentrum einweihen, eventuell sogar schon 2023 mit dem Bau beginnen.

Diese Ankündigungen haben auch die Stadt überrascht. Weder im Sport- noch im Kulturreferat hat man bislang von dem Projekt gehört. Auch die zuständige Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl hat von den Plänen erst aus der Presse erfahren. Die Überlegungen von Türkgücü zielen offenbar auf eine Fläche an der Ecke Riemer Straße/Am Mitterfeld, in unmittelbarer Nachbarschaft des jüdischen Sportvereins TSV Maccabi München. Dort hat die Stadt seit Jahrzehnten ein eigenes Grundstück für den Bau einer Bezirkssportanlage reserviert. Nachdem aber mit dem Schulcampus in der Messestadt Riem nur ein paar Meter weiter auch ein Sportcampus entstanden ist, ist die Entstehung der Bezirkssportanlage ungewisser denn je. Zuletzt hat die Messe die Fläche als Parkplatz für die Bauma genutzt.

Türkgücü: Pläne für Sport- und Kulturzentrum in Riem stoßen bei Stadt auf Skepsis

Türkgücü hatte das Areal schon vor ein paar Jahren bei den Überlegungen für ein Nachwuchsleistungszentrum für die damalige Profimannschaft im Falle eines Zweitligaaufstiegs im Blick. Die nun geänderte Idee für eine Multifunktions- und Event-Halle samt mehreren Fußballplätzen, die Präsident Taskin Akkay präsentierte, stößt bei der Stadt auf große Skepsis.

Als Sportbürgermeisterin setze sie sich dafür ein, möglichst viele Flächen in München für den Sport zu sichern, erklärt Dietl. „Da entsprechende Flächen leider sehr knapp sind, sollte gut überlegt werden, wie es gelingen kann, sowohl den Bürgern im Münchner Osten als auch aufstrebenden Vereinen einen sportlichen Mehrwert zu schaffen.“ Die angekündigte Planung sei „aufgrund der sportlichen und finanziellen Entwicklung von Türkgücü München auf absehbare Zeit nicht realistisch“, heißt es recht deutlich aus dem Rathaus.

Türkgücü-Präsident Taskin Akkay korrigiert die „Pläne“ des Vereins zu „Traum“