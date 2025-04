Hochsträßelf weiter in der Erfolgsspur!

Am vergangenen Sonntag gastierte der SV Pappelau/Beiningen bei der SGM Schmiechtal.

Bei herrlichem Frühlingswetter startete die Mannschaft von Coach Hehl konzentriert in die Partie. Für die zahlreichen Zuschauer war früh ersichtlich, dass die gute Rückserie fortgeführt werden soll. Auf holprigem Geläuf war es jedoch für beide Mannschaften schwierig, schnell und direkt zu spielen. Die aussichtsreichste Chance zur Führung parierte der Heimkeeper gekonnt.

Mitte der ersten Halbzeit war man dann häufig zu ungeduldig im Aufbauspiel und Schmiechtal scheiterte innerhalb weniger Minuten zweimal am Pappelauer Gebälk. Kurz vor dem Halbzeitpfiff warteten dann nach einer Flanke von C. Boldea sowohl Y. Hofmann, als auch der gegnerische Verteidiger auf den Fahrstuhl nach oben. Während der Verteidiger jedoch im Erdgeschoss stecken blieb, stieg Yannick Hofmann in die erste Etage auf und nickte den Ball zur umjubelten 0:1 Führung ein.