Hochsträßelf verliert Derby gegen Blaubeuren

Am heutigen Sonntag gastierte der TSV Blaubeuren auf dem heimischen Sportgelände am Schinderwasen.

Bei herrlichem Frühsommerwetter zog der SV P/B von Beginn an seine dominante Spielweise auf und hatte nach einem Kopfball von Y. Hofmann früh die Chance aufs 1:0. Leider kam die Flanke einen Tick zu hoch, so dass der Ball nicht den Weg aufs Tor fand. In der Folge war die Mannschaft von Coach weiter optisch überlegen, die dickeren Chancen konnte jedoch der TSV in doppelter Form durch Gruhler verzeichnen. Unglücklicherweise verletzten sich zum Ende der ersten Halbzeit sowohl J. Almeida, als auch A. Martinovic. An dieser Stelle gute Besserung!

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild aus der ersten Halbzeit fort. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Gäste zu, zwingende Torchancen waren jedoch weiter Mangelware. Immer wieder war man im gegnerischen 16er zu ungenau und auch die zahlreichen Abschlüsse aus der Distanz stellten den Gästekeeper kaum vor Probleme. Quasi aus dem nichts hatte dann der TSV nach einer Hereingabe von außen die Riesenchance in Führung zu gehen, vergab jedoch fahrlässig. Fünf Minuten vor Spielende landete dann nach einem Freistoß der Ball auf dem Schienbein von Mayer, der den Ball unorthodox ins Tor zur 0:1 Führung für die Gäste verlängerte.