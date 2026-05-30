Hochspannung zum Saisonfinale: Wer steigt aus der Oberliga ab?

Sollte der 1. FC Lokomotive Leipzig die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel der Drittliga-Relegation gegen die Würzburger Kickers im Rückspiel noch drehen, würden die Tabellen-14. beider NOFV-Oberliga-Staffeln eine Relegation um den Klassenerhalt spielen. Wer sein Schicksal aber nicht von den Leipzigern abhängig machen möchte, sollte nach dem 30. Oberliga-Spieltag auf Rang 13 stehen - dieser bedeutet in jedem Fall den Klassenerhalt.

Ins Saisonfinale geht der 1. FC Lok Stendal mit den besten Karten. Vor dem Heimspiel gegen den frisch gebackenen Brandenburger Pokalsieger VfB Krieschow liegt der Aufsteiger zwei Zähler vor den beiden direkten Kontrahenten - und hat von allen dreien zudem die beste Tordifferenz. Dahinter folgen der Bischofswerdaer FV (im Heimspiel gegen den VFC Plauen) und der FC Grimma (im Heimspiel gegen den FC Einheit Rudolstadt) punktgleich. Für alle drei ist der direkte Klassenerhalt zum Saisonfinale ebenso möglich wie der direkte Abstieg.