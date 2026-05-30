 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Hochspannung zum Saisonfinale: Wer steigt aus der Oberliga ab?

Oberliga Süd +++ 1. FC Lok Stendal, Bischofswerdaer FV oder FC Grimma - wer hält am letzten Spieltag die Klasse?

von Kevin Gehring · Gestern, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Laura Bornemann

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NOFV-Oberliga Süd
VFC Plauen
Lok Stendal
Rudolstadt
FC Grimma

Am letzten Spieltag der Oberliga Süd herrscht Hochspannung. Der 1. FC Lok Stendal (im Livestream übertragen auf volksstimme.de), der Bischofswerdaer FV und der FC Grimma liefern sich zum Saisonfinale einen Dreikampf um den direkten Klassenerhalt. Doch auch Tabellenplatz 14 könnte später noch wichtig werden.

Sollte der 1. FC Lokomotive Leipzig die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel der Drittliga-Relegation gegen die Würzburger Kickers im Rückspiel noch drehen, würden die Tabellen-14. beider NOFV-Oberliga-Staffeln eine Relegation um den Klassenerhalt spielen. Wer sein Schicksal aber nicht von den Leipzigern abhängig machen möchte, sollte nach dem 30. Oberliga-Spieltag auf Rang 13 stehen - dieser bedeutet in jedem Fall den Klassenerhalt.

>> Lok Stendal gegen VfB Krieschow im Livestream: (hier klicken)

Ins Saisonfinale geht der 1. FC Lok Stendal mit den besten Karten. Vor dem Heimspiel gegen den frisch gebackenen Brandenburger Pokalsieger VfB Krieschow liegt der Aufsteiger zwei Zähler vor den beiden direkten Kontrahenten - und hat von allen dreien zudem die beste Tordifferenz. Dahinter folgen der Bischofswerdaer FV (im Heimspiel gegen den VFC Plauen) und der FC Grimma (im Heimspiel gegen den FC Einheit Rudolstadt) punktgleich. Für alle drei ist der direkte Klassenerhalt zum Saisonfinale ebenso möglich wie der direkte Abstieg.

Gestern, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
2
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
2
4

Gestern, 14:00 Uhr
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
3
1
Abpfiff

Der 1. FC Lok Stendal hält direkt die Klasse, wenn...

  • er sein Heimspiel gegen den VfB Krieschow gewinnt.
  • der Bischofswerdaer FV und der FC Grimma nicht gewinnen.
  • er Unentschieden spielt, der Bischofswerdaer FV nicht mit mindestens vier und der FC Grimma nicht mit mindestens acht Toren Differenz gewinnt.

Der Bischofswerdaer FV hält direkt die Klasse, wenn...

  • er gewinnt, der 1. FC Lok Stendal verliert und der FC Grimma nicht mit mindestens fünf Toren Differenz gewinnt.
  • er mit vier Toren Differenz gewinnt, der 1. FC Lok Stendal Unentschieden spielt und der FC Grimma nicht mit mindestens acht Toren Differenz gewinnt.

Der FC Grimma hält direkt die Klasse, wenn...

  • er gewinnt, der 1. FC Lok Stendal verliert und der Bischofswerdaer FV nicht gewinnt.
  • er mit acht Toren Differenz gewinnt, der 1. FC Lok Stendal Unentschieden spielt und der Bischofswerdaer FV nicht mit mindestens vier Toren Differenz gewinnt.

*Entscheidend ist die Differenz zu den erzielten Treffern der direkten Kontrahenten.