 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Hochspannung: Weißensee erwartet den SV Adler

Der 24.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3 bietet das Topspiel - Alle Begegnungen in der Vorschau

von far · Heute, 14:57 Uhr · 0 Leser
– Foto: Olaf Kapell

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 liefert Hochspannung im Aufstiegsrennen. Gleich fünf Teams kämpfen eng beieinander um die beiden direkten Landesliga-Plätze. Besonders im Fokus steht das Topspiel zwischen Weißenseer FC und SV Adler Berlin 1950. Im Tabellenkeller braucht Makkabi II dringend Punkte, während Brandenburg abgeschlagen Letzter ist.

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Morgen, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
14:00

Friedrichshain steht mit 25 Punkten knapp über der Abstiegszone und braucht weiter Zähler. Concordia Britz liegt mit 38 Punkten im oberen Mittelfeld, hat aber nur noch geringe Chancen auf die Aufstiegsplätze. Für Victoria zählt vor allem jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 26.04.2026, 10:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
10:00

Dersim II steht mit 42 Punkten auf Rang fünf und bleibt im Aufstiegsrennen, darf sich aber keinen Ausrutscher erlauben. Staaken II hat mit 31 Punkten mehr Luft nach unten und kann befreiter auftreten. Die Gäste reisen mit mehr Druck an.

So., 26.04.2026, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
11:30

Spandau spielt mit 38 Punkten eine stabile Saison und will oben dranbleiben. Novi Pazar hat 25 Punkte und braucht noch Zähler, um den Abstand nach unten zu halten. Die Gastgeber gehen mit der besseren Ausgangslage in die Partie.

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
12:30

Friedrichshagen reist als Tabellenführer mit 44 Punkten an und will Platz eins verteidigen. Rehberge steht mit 29 Punkten im Mittelfeld, ist aber noch nicht völlig sorgenfrei. Der Spitzenreiter ist favorisiert, muss auswärts aber konzentriert bleiben.

So., 26.04.2026, 12:45 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
12:45

Ein direktes Duell im Tabellenkeller. Meteor II steht mit 25 Punkten knapp über dem Strich, Pankow liegt mit 24 Punkten auf Rang 14 und damit in höchster Gefahr. Beide Teams brauchen dringend Punkte – dieses Spiel kann im Abstiegskampf richtungsweisend werden.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
14:00

Teutonia II hat 44 Punkte und ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Damit bleibt das Team voll im Rennen um die direkten Aufstiegsplätze. Köpenick II steht mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann unangenehm werden. Für Teutonia zählt dennoch nur ein Sieg.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
14:00live

Das Topspiel des Spieltags: Weißensee steht mit 43 Punkten direkt hinter der Spitzengruppe, Adler liegt mit 44 Punkten auf Rang zwei. Beide Teams kämpfen um den direkten Aufstieg. Der Sieger setzt ein großes Zeichen im Landesliga-Rennen, der Verlierer gerät im engen Feld unter Druck.

So., 26.04.2026, 12:00 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
12:00

Makkabi II steht mit 20 Punkten auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend einen Sieg. Schlusslicht Brandenburg hat erst einen Erfolg und bleibt mit 0 Punkten abgeschlagen Letzter. Für Makkabi zählt nur ein Dreier, um den Anschluss an Pankow und die Teams darüber zu halten.

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