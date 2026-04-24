Hochspannung: Weißensee erwartet den SV Adler

– Foto: Olaf Kapell

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 liefert Hochspannung im Aufstiegsrennen. Gleich fünf Teams kämpfen eng beieinander um die beiden direkten Landesliga-Plätze. Besonders im Fokus steht das Topspiel zwischen Weißenseer FC und SV Adler Berlin 1950. Im Tabellenkeller braucht Makkabi II dringend Punkte, während Brandenburg abgeschlagen Letzter ist.

Friedrichshain steht mit 25 Punkten knapp über der Abstiegszone und braucht weiter Zähler. Concordia Britz liegt mit 38 Punkten im oberen Mittelfeld, hat aber nur noch geringe Chancen auf die Aufstiegsplätze. Für Victoria zählt vor allem jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 26.04.2026, 10:00 Uhr SC Staaken SC Staaken II BSV Dersim 1993 BSV Dersim II 10:00 PUSH

Dersim II steht mit 42 Punkten auf Rang fünf und bleibt im Aufstiegsrennen, darf sich aber keinen Ausrutscher erlauben. Staaken II hat mit 31 Punkten mehr Luft nach unten und kann befreiter auftreten. Die Gäste reisen mit mehr Druck an.

Spandau spielt mit 38 Punkten eine stabile Saison und will oben dranbleiben. Novi Pazar hat 25 Punkte und braucht noch Zähler, um den Abstand nach unten zu halten. Die Gastgeber gehen mit der besseren Ausgangslage in die Partie.

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr BSC Rehberge 1945 Rehberge Friedrichshagener SV 1912 FSV 1912 12:30 PUSH

Friedrichshagen reist als Tabellenführer mit 44 Punkten an und will Platz eins verteidigen. Rehberge steht mit 29 Punkten im Mittelfeld, ist aber noch nicht völlig sorgenfrei. Der Spitzenreiter ist favorisiert, muss auswärts aber konzentriert bleiben.

Ein direktes Duell im Tabellenkeller. Meteor II steht mit 25 Punkten knapp über dem Strich, Pankow liegt mit 24 Punkten auf Rang 14 und damit in höchster Gefahr. Beide Teams brauchen dringend Punkte – dieses Spiel kann im Abstiegskampf richtungsweisend werden.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr Köpenicker FC KöpenickerFC II SSC Teutonia SSC Teutonia II 14:00 PUSH

Teutonia II hat 44 Punkte und ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Damit bleibt das Team voll im Rennen um die direkten Aufstiegsplätze. Köpenick II steht mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann unangenehm werden. Für Teutonia zählt dennoch nur ein Sieg.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr Weißenseer FC Weißensee SV Adler Berlin 1950 SV Adler 14:00 live PUSH

Das Topspiel des Spieltags: Weißensee steht mit 43 Punkten direkt hinter der Spitzengruppe, Adler liegt mit 44 Punkten auf Rang zwei. Beide Teams kämpfen um den direkten Aufstieg. Der Sieger setzt ein großes Zeichen im Landesliga-Rennen, der Verlierer gerät im engen Feld unter Druck.