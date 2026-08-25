Hochspannung vor den Play-off-Rückspielen der UEFA Champions League

Im Fokus steht unter anderem der Schicksalskampf im Ligaweg zwischen Olympique Lyon und Fenerbahçe Istanbul. Nach dem hart umkämpften 1:1 im Hinspiel im Şükrü-Saracoğlu-Stadion fällt die Entscheidung im Parc Olympique Lyonnais komplett bei Null. Ebenso offen präsentieren sich die Vergleiche im Meisterweg: Während Dinamo Zagreb nach einem 2:2-Unentschieden bei Viking Stavanger auf den Heimvorteil hoffen muss, wollen AEK Athen und Slovan Bratislava nach Unentschieden im Hinspiel vor heimischem Publikum den Einzug in die Königsklasse perfekt machen.
Sabah FK 🇦🇿 – Hapoel Be’er Scheva 🇮🇱
Hinspiel: 1:2
Anpfiff: 18:45 Uhr
Stadion: Tofiq-Bəhramov-Stadion, Baku
FK Bodø/Glimt 🇳🇴 – NEC Nijmegen 🇳🇱
Hinspiel: 3:1
Anpfiff: 21:00 Uhr
Stadion: Aspmyra-Stadion, Bodø
LASK 🇦🇹 – Celtic Glasgow 🏴
Hinspiel: 0:3
Anpfiff: 21:00 Uhr
Stadion: Raiffeisen Arena, Linz
NK Celje 🇸🇮 – ŠK Slovan Bratislava 🇸🇰
Hinspiel: 1:1
Anpfiff: 21:00 Uhr
Stadion: Stadion Z’dežele, Celje
Viking Stavanger 🇳🇴 – GNK Dinamo Zagreb 🇭🇷
Hinspiel: 2:2
Anpfiff: 21:00 Uhr
Stadion: SR-Bank Arena, Stavanger
AEK Athen 🇬🇷 – Lewski Sofia 🇧🇬
Hinspiel: 0:0
Anpfiff: 21:00 Uhr
Stadion: OPAP Arena (ALLWYN Arena), Nea Filadelfia
Olympique Lyon 🇫🇷 – Fenerbahçe Istanbul 🇹🇷
Hinspiel: 1:1
Anpfiff: 21:00 Uhr
Stadion: Groupama Stadium (Parc Olympique Lyonnais), Décines-Charpieu