 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Hochspannung vor den Play-off-Rückspielen der UEFA Champions League

Die Entscheidung im Kampf um die begehrten Plätze für die neue Champions-League-Saison steht unmittelbar bevor. Am heutigen Dienstag, den 25. August, sowie am morgigen Mittwoch, den 26. August 2026, fallen in den Play-off-Rückspielen die letzten Entscheidungen. Während sich Celtic Glasgow und der FK Bodø/Glimt dank komfortabler Hinspielsiege in einer glänzenden Ausgangslage befinden, herrscht in nahezu allen anderen Duellen absolute Höchstspannung.

von Gerd Jung · Heute, 15:52 Uhr · 0 Leser
– Foto: Paul Krier

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FK Bodø/Glim
Linzer ASK
Nijmegen

Im Fokus steht unter anderem der Schicksalskampf im Ligaweg zwischen Olympique Lyon und Fenerbahçe Istanbul. Nach dem hart umkämpften 1:1 im Hinspiel im Şükrü-Saracoğlu-Stadion fällt die Entscheidung im Parc Olympique Lyonnais komplett bei Null. Ebenso offen präsentieren sich die Vergleiche im Meisterweg: Während Dinamo Zagreb nach einem 2:2-Unentschieden bei Viking Stavanger auf den Heimvorteil hoffen muss, wollen AEK Athen und Slovan Bratislava nach Unentschieden im Hinspiel vor heimischem Publikum den Einzug in die Königsklasse perfekt machen.

Die Play-off-Paarungen (25.08. & 26.08.2026) im Überblick

Dienstag, 25. August 2026

  • Sabah FK 🇦🇿 – Hapoel Be’er Scheva 🇮🇱

    • Hinspiel: 1:2

  • Anpfiff: 18:45 Uhr

  • Stadion: Tofiq-Bəhramov-Stadion, Baku

  • FK Bodø/Glimt 🇳🇴 – NEC Nijmegen 🇳🇱

    • Hinspiel: 3:1

    • Anpfiff: 21:00 Uhr

    • Stadion: Aspmyra-Stadion, Bodø

  • LASK 🇦🇹 – Celtic Glasgow 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

    • Hinspiel: 0:3

    • Anpfiff: 21:00 Uhr

    • Stadion: Raiffeisen Arena, Linz

    • Mittwoch, 26. August 2026

    • NK Celje 🇸🇮 – ŠK Slovan Bratislava 🇸🇰

      • Hinspiel: 1:1

      • Anpfiff: 21:00 Uhr

      • Stadion: Stadion Z’dežele, Celje

    • Viking Stavanger 🇳🇴 – GNK Dinamo Zagreb 🇭🇷

      • Hinspiel: 2:2

      • Anpfiff: 21:00 Uhr

      • Stadion: SR-Bank Arena, Stavanger

    • AEK Athen 🇬🇷 – Lewski Sofia 🇧🇬

      • Hinspiel: 0:0

      • Anpfiff: 21:00 Uhr

      • Stadion: OPAP Arena (ALLWYN Arena), Nea Filadelfia

    • Olympique Lyon 🇫🇷 – Fenerbahçe Istanbul 🇹🇷

      • Hinspiel: 1:1

      • Anpfiff: 21:00 Uhr

      • Stadion: Groupama Stadium (Parc Olympique Lyonnais), Décines-Charpieu