Ziel Klassenerhalt: Thomas Seethaler und der TSV Ottobrunn fiebern dem Rückspiel entgegen. – Foto: brouczek

Hochspannung vor dem Rückspiel – Ottobrunn trennt sich 1:1 von Haar Verlinkte Inhalte noch nicht zugeordnet Kreisliga 3 Ottobrunn Ottobrunn

Alles ist noch offen im Relegationsduell um einen Kreisligaplatz zwischen dem um den Klassenerhalt kämpfenden TSV Ottobrunn und dem nach oben strebenden TSV Haar. Nach dem 1:1 (0:0) im ersten Match am Haidgraben ist im entscheidenden Rückspiel am Sonntag (15 Uhr) in Haar Hochspannung angesagt.