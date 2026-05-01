Hochspannung im Titelrennen Bergisch Gladbach empfängt formstarke Hennefer von Niklas Lohrer · Gestern, 23:30 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel klaute Hennef dem Tabellenführer einen Punkt – Foto: Boris Hempel

Am 25. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der SV Bergisch Gladbach 09 den FC Hennef 05. Die Ausgangslage im Meisterschaftskampf ist extrem eng. Für den Tabellenführer ist Gewinnen Pflicht.

Nullneuner unter Druck Die 1:2-Niederlage im Topspiel am vergangenen Spieltag gegen den VfL Vichttal war für Bergisch Gladbach ein spürbarer Dämpfer. Zwar blieb die Konkurrenz aus Siegburg und Hohkeppel ebenfalls ohne Sieg, doch der Vorsprung ist zusammengeschmolzen. Siegburg liegt nur noch einen Punkt hinter den Nullneunern. Weitere Ausrutscher kann sich der Spitzenreiter kaum erlauben. Trainer Kevin Kruth blickt selbstkritisch auf die vergangene Partie zurück:

„In Vichttal war es ein Dämpfer, auch wenn man dort mal verlieren kann. Das Spiel hängt etwas nach, da wir einfach nicht den richtigen Zugang zur Partie gefunden haben. Die Reaktion soll nun folgen: „Wir sind brutal überzeugt, dass die Jungs gegen Hennef ein anderes Gesicht zeigen werden.“

Anspruchsvolle Aufgabe erwartet Kruth warnt jedoch vor dem kommenden Gegner:

„Hennef ist mittlerweile sehr stabil. Auf uns wartet also ein sehr anspruchsvoller Gegner, der ohne Druck aufspielen kann.“ Bereits das Hinspiel zeigte, wie unangenehm der FCH sein kann. Damals trennten sich beide Teams überraschend 1:1.