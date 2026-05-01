Hochspannung im Titelrennen

Am 25. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der SV Bergisch Gladbach 09 den FC Hennef 05. Die Ausgangslage im Meisterschaftskampf ist extrem eng. Für den Tabellenführer ist Gewinnen Pflicht.
Die 1:2-Niederlage im Topspiel am vergangenen Spieltag gegen den VfL Vichttal war für Bergisch Gladbach ein spürbarer Dämpfer. Zwar blieb die Konkurrenz aus Siegburg und Hohkeppel ebenfalls ohne Sieg, doch der Vorsprung ist zusammengeschmolzen. Siegburg liegt nur noch einen Punkt hinter den Nullneunern. Weitere Ausrutscher kann sich der Spitzenreiter kaum erlauben.
Trainer Kevin Kruth blickt selbstkritisch auf die vergangene Partie zurück:
„In Vichttal war es ein Dämpfer, auch wenn man dort mal verlieren kann. Das Spiel hängt etwas nach, da wir einfach nicht den richtigen Zugang zur Partie gefunden haben. Die Reaktion soll nun folgen: „Wir sind brutal überzeugt, dass die Jungs gegen Hennef ein anderes Gesicht zeigen werden.“
Kruth warnt jedoch vor dem kommenden Gegner:
„Hennef ist mittlerweile sehr stabil. Auf uns wartet also ein sehr anspruchsvoller Gegner, der ohne Druck aufspielen kann.“
Bereits das Hinspiel zeigte, wie unangenehm der FCH sein kann. Damals trennten sich beide Teams überraschend 1:1.
Der FC Hennef 05 reist mit viel Selbstvertrauen an. Beim deutlichen 6:0-Erfolg gegen Frechen 20 setzte das Team zuletzt ein klares Ausrufezeichen und verschaffte sich weiter Luft im Abstiegskampf.
Mit nun zwölf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge ist der Klassenerhalt bei noch sechs ausstehenden Spielen greifbar. Entsprechend kann Hennef befreit aufspielen.
Sportlicher Leiter Frank Fußhöller sieht die Rollen klar verteilt:
„Bergisch Gladbach als Tabellenführer wird natürlich für uns ein Highlight in der Rückrunde. Auch, weil wir befreit aufspielen können. Der Druck liegt voll und ganz bei ihnen.“
Trotz der Außenseiterrolle reist Hennef nicht ohne Ambitionen an:
„Wir fahren definitiv dahin, um etwas zu holen. Unsere letzten Auftritte gegen Bergisch Gladbach machen Mut.“