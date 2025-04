Hochspannung im Tabellenkeller – Keine Fehler im Aufstiegsrennen

SC Schöngeising – SC Malching 5:2 – Seinem aktuellen Ziel, nämlich Platz drei, ist der SC Schöngeising näher gerückt. Auch wenn sich das Schlusslicht im Rahmen seiner Möglichkeiten wehrte, bleib der Sieg der Gastgeber ungefährdet, Bereits nach 20 Minuten hatten zweimal Spielertrainer Kristian Paluca und Paul Hartinger mit einem Eigentor die Weichen auf Sieg gestellt. Malchings Florian Lang ließ nach einer guten Stunde seine Teamkollegen nochmal ein wenig hoffen, aber Marcel Berger hatte das schnell gekontert. In der Schlussphase trafen noch Christoph Hammerl (SCM) und Marcel Berger (SCS).

An der Spitze ließen sich weder Spitzenreiter TSV Türkenfeld noch sein Verfolger VfL Egenburg überraschen. Dramatischer geht es am Tabellenende zu. Bis auf den SC Malching wehren sich alle anderen Teams gegen Relegation oder direkten Abstieg.

TSV Alling – Gautinger SC 1:0 – Im Duell der Tabellenachbarn konnten sich die Gastgeber knapp durchsetzen. Bis die Allinger aufatmen konnten, dauerte es allerdings. Erst in der 70. Minute konnte Tobias Suarez Kandlde den gegnerischen Keeper überwinden. Spielertrainer Sebastian Kiffer kommentierte den Ausgang so: „Wir haben es uns schwerer gemacht als nötig.“ Man habe zu viele Chancen vergeben, während Gauting sich kaum am Spiel beteiligte. Dem Schiedsrichter Ernst Hoschik bescheinigte Kiffer eine gute Leistung.

SV Adelshofen – FC Landsberied 4:4 – Ein packendes Duell erlebten die über 200 Fans. Für beide Lager war es ein Wechselbad der Gefühle. Eröffnet hatte das für die Gastgeber bereits nach zwei Minuten Stefan Högenauer. Doch Landsberied stellte sich auf die Hinterbeine und traf doppelt – durch Arya Jahangiri Mehr in der 24. und 40. Minute. Zur Halbzeitführung sollte es aber nicht reichen, weil Adelshofens Marco Klass noch einnetzte. Kurz nach Wiederanpfiff konnte der einheimische Anhang noch einmal jubeln, nachdem Julian Heinrich getroffen hatte. Nach einer guten Stunde konnten sich aber wieder die Gästefans revanchieren, als Lukas Stumbaum erfolgreich abgeschlossen hatte. Doch die Wendungen hatten noch kein Ende gefunden. Marco Klass erzielte in der 81. Minuet den vermeintlichen Adelshofener Siegtreffer. Dank ihrer guten Moral hatten die Gäste aber noch einen im Köcher: In der fünften Minute der Nachspielzeit stellte Maximilian Huber noch auf 4:4.