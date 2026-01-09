Hochspannung im Auf- und Abstiegskampf der Klever B-Liga

Der TuS Kranenburg hingegen, der in den vergangenen Jahren immer zum engeren Favoritenkreis auf den Titel gezählt hatte, erlebte in den ersten sieben Begegnungen eine Horrorserie. Lediglich zwei Zähler konnten eingefahren werden, was zwischenzeitlich den letzten Tabellenplatz bedeutete. Spielertrainer Aleh Putsila, der jetzt in der zweiten Mannschaft des Vereins spielt, übergab den Trainerposten an das Duo Lasse Jansen/René Timmer, das mit dem Team 23 Punkte aus neun Spielen holte und dabei keine Niederlage kassierte. Ein Grund zum Jubeln. Der TuS Kranenburg überwintert nun auf Tabellenplatz sechs. Neuer Coach wird Markus Verkühlen, ehemaliger TuS-Torhüter, der das Team auf den zweiten Teil der Spielzeit vorbereiten wird.