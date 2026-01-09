Hochspannung im Auf- und Abstiegskampf der Klever B-Liga

In der Winterpause ist es schon zur Tradition geworden, das bisherige Geschehen im Amateurfußball zusammenzufassen und einzuordnen. Nach 16 Spieltagen ruht der Spielbetrieb in der Kreisliga B Kleve/Geldern derzeit. Die 16 Mannschaften in Gruppe 1 starten in diesem Monat mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Offizieller Start ist der 1. März. Vorher werden noch einige Nachholspiele ausgetragen. Und diese Partien könnten das Titelrennen sowie den Abstiegskampf entscheidend beeinflussen.
Im Aufstiegsrennen werden sehr wahrscheinlich drei Vereine den Kampf um die Meisterkrone unter sich ausmachen. Die SV Bedburg-Hau (Platz eins, 16 Spiele, 38 Punkte), Germania Wemb (Platz zwei, 16 Spiele, 37 Punkte) und die SG Kessel/Ho-Ha (Platz drei, 15 Spiele, 36 Punkte).
Die beiden erstgenannten Teams kamen in der ersten Saisonhälfte kaum aus dem Jubeln heraus und konnten ihre Aufstiegseuphorie mitnehmen. Beide sind Aufsteiger aus der Kreisliga C und haben bisher eine sehr starke Saison gespielt. Während die Bedburg-Hauer ungeschlagen Meister wurden und im Kalenderjahr 2025 nur zwei Niederlagen kassierten, gelang den Wembern über die Aufstiegsrelegation der Sprung in die B-Liga.
Aber das Duo an der Tabellenspitze kann jedoch von der SG Kessel/Ho-Ha überflügelt werden, wenn die Vereinigten ihre Nachholpartie gegen den SV Rindern II am 22. Februar gewännen. Die Hauer stellen mit 62 Treffern die beste Offensive, die Kesseler mit nur 13 Gegentoren die beste Defensive der Liga.
Die Vizemeisterschaft in Gruppe eins berechtigt zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A. Das Titelrennen dürfte bis zum Saisonende für Hochspannung sorgen. Denn eins steht schon fest: Ein Team wird in die Röhre schauen.
Hinter dem Trio folgen zwei Teams, die schon jetzt nur noch geringe Chancen haben, in den Meisterschaftskampf eingreifen zu können – Siegfried Materborn II und die DJK Appeldorn mit jeweils 28 Punkten.
Einige Mannschaften dürften bis zum Saisonende nicht mehr allzu viele Sorgenfalten haben – und zwar die Mittelfeld-Mannschaften. Aufsteiger Viktoria Winnekendonk II steht beispielsweise mit 21 Punkten auf Platz acht und wird höchstwahrscheinlich nichts mit dem Auf- und Abstieg zu tun haben.
Der TuS Kranenburg hingegen, der in den vergangenen Jahren immer zum engeren Favoritenkreis auf den Titel gezählt hatte, erlebte in den ersten sieben Begegnungen eine Horrorserie. Lediglich zwei Zähler konnten eingefahren werden, was zwischenzeitlich den letzten Tabellenplatz bedeutete. Spielertrainer Aleh Putsila, der jetzt in der zweiten Mannschaft des Vereins spielt, übergab den Trainerposten an das Duo Lasse Jansen/René Timmer, das mit dem Team 23 Punkte aus neun Spielen holte und dabei keine Niederlage kassierte. Ein Grund zum Jubeln. Der TuS Kranenburg überwintert nun auf Tabellenplatz sechs. Neuer Coach wird Markus Verkühlen, ehemaliger TuS-Torhüter, der das Team auf den zweiten Teil der Spielzeit vorbereiten wird.
Der SV Rindern II (19 Punkte), die SG Keeken-Schanz (19) und der BV DJK Kellen II (18) stehen ebenfalls jenseits von Gut und Böse und können der restlichen Saison einigermaßen gelassen entgegensehen, dürfen aber nicht den Fehler begehen, überheblich zu werden.
Fünf Teams überwintern im Abstiegskampf – BV DJK Kellen (Platz 12, 16 Spiele, 15 Punkte), Concordia Goch (Platz 13, 15 Spiele, 11 Punkte), SuS Kalkar (Platz 14, 14 Spiele, 11 Punkte), SV Grieth (Platz 15, 15 Spiele, 9 Punkte) und Rheinwacht Erfgen (Platz 16, 14 Spiele, 8 Punkte). Obwohl noch viele Spiele auf dem Programm stehen, steckt schon jetzt besonders viel Brisanz im Kampf um den Klassenerhalt – auch, weil einige Protagonisten im Februar noch gegeneinander Nachholpartien austragen müssen.
So hat Rheinwacht Erfgen zwei Heimspiele gegen Concordia Goch und den SuS Kalkar vor der Brust. Und der SV Grieth tritt beim Lokalrivalen in Kalkar an. Apropos SV Grieth: Der Verein trennte sich im November von Coach Dirk Slis. Seitdem hat der ehemalige Griether Trainer Sascha Horsmann das Kommando wieder übernommen.
Alle fünf Mannschaften haben das rettende Ufer noch in Sichtweite und werden sicherlich alles in die Waagschale werfen, sei es mit einer guten Vorbereitung, weniger Verletzungspech und vielleicht mit einigen Neuzugängen. Es kann auf jeden Fall mit einer spannenden Restsaison gerechnet werden.
Spannend geht es auch an der Spitze der Torjägerliste zu. Patrick Janssen (SV Bedburg-Hau) führt das Ranking mit 18 Toren an. Hogir Adar (SV Bedburg-Hau) steht auf Platz zwei mit 17 Toren, Marvin Tenhaft von der DJK Appeldorn ist mit 16 Treffern Dritter.
