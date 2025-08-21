Hochspannung garantiert in der Landesliga-Staffel 1

Am Wochenende startet die Berliner Landesliga Staffel 1 in die neue Saison 2025/26. Ein klarer Titelfavorit ist nicht auszumachen: Zwar werden die Sportfreunde Johannisthal und der Berliner SV 92 hoch gehandelt, doch auch der ambitionierte Aufsteiger 1. FC Schöneberg sowie Teams wie Internationale, die Berliner Amateure oder Pfeffersport wollen vorne mitmischen. Hilalspor muss nach dem Abstieg aus der Berlin-Liga einen Neustart wagen, während die Reserve-Teams von Empor, Berliner SC und Berolina Mitte um den Klassenerhalt kämpfen dürften. Der 1. Spieltag bringt gleich einige spannende Standortbestimmungen
Den Auftakt in die neue Saison bestreiten am Freitagabend die Reserven des BFC Preussen und der SC Borsigwalde. Die Gastgeber von Trainer René Wendl stehen nach zahlreichen Abgängen vor einer ungewissen Saison und müssen zunächst Stabilität finden. Borsigwalde um Coach Rogerio De Almeida hat sich in der Sommerpause punktuell verstärkt und könnte als gefestigtes Team den besseren Start erwischen. Für beide Mannschaften geht es darum, frühzeitig Boden im Tabellenmittelfeld zu gewinnen – ein klassisches „Richtungsspiel“ gleich zum Auftakt.
Am Samstag empfängt der FC Internationale (Trainer-Duo Bülent Ulutürk und Juan Swett Baros) den Berlin-Liga-Absteiger Hilalspor. Die Gäste um Coach Erdinc Celen mussten im Sommer einen radikalen Umbruch verkraften, sind schwer einzuschätzen und müssen sich in der Landesliga erst finden. Internationale zeigte in der Vorsaison bereits ansprechenden Fußball und wird nun als ambitionierter Verfolger gehandelt. Im Pokal fegen sie den Ligakontrahenten mit 7:3 weg. Mit einem Auftaktsieg könnten die Schöneberger gleich ein Zeichen setzen, während Hilalspor beweisen will, dass man auch nach dem Abstieg konkurrenzfähig bleibt.
Zwei Teams, die in der Prognose vor allem im Abstiegskampf erwartet werden, treffen am Sonntag aufeinander. Die Zweite des Berliner SC mit dem jungen Trainer Dominique Leitner (27) will beweisen, dass sie mehr als nur ein Ausbildungsteam ist. Gegner Berolina Mitte, gecoacht von A-Lizenz-Inhaber Pierre Tänzer, hat ähnliche Sorgen: Nach einer schwierigen Vorsaison lautet das Hauptziel Klassenerhalt. Schon am ersten Spieltag könnte sich zeigen, wer von beiden besser gerüstet ist, um nicht gleich in den Tabellenkeller zu rutschen.
Friedenau gegen die Amateure – zwei Mannschaften, die in der Vorsaison mit starken Phasen überzeugten. Aber auch mit schwachen Perioden. Friedenau setzt auf die Erfahrung von Trainer Thomas Plohmann, während Edgar Döring bei den Amateuren eine spielstarke und eingespielte Truppe formte. Beide gelten als mögliche Teams im oberen Mittelfeld. Ein intensives, temporeiches Spiel ist zu erwarten – ein guter Prüfstein für die Frage, wer von den Verfolgern den besseren Start erwischt.
Ein Aufsteiger-Duell gleich zum Start: Pfeffersport (Coach Benno Scholze) empfängt die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf (Trainer Stefan Wirkus). Beide Teams haben in der Bezirksliga starke Saisons gespielt, nun müssen sie sich im härteren Landesliga-Alltag behaupten. Pfeffersport gilt mit seiner Spielstärke als Aufsteiger mit Überraschungspotenzial, während CW vor allem über Kampf und Geschlossenheit punkten will. Ein Auftakt voller Energie, der zeigen wird, welcher Neuling schneller in der neuen Liga Fuß fassen kann.
Mit dem Berliner SV 92 und SW Neukölln treffen zwei ambitionierte Teams aufeinander. Der BSV 92, trainiert von Dennis Linke, wird von vielen als Mitfavorit im Aufstiegsrennen gesehen. SW Neukölln reist mit dem neuen, aber ligaerfahrenen Trainer Michael Karakaya an. Für beide Seiten ist dieses Spiel ein echter Gradmesser: Gelingt BSV 92 ein Start nach Maß oder kann Neukölln sofort überraschen?
Zum (Fast) Abschluss des Spieltags tritt Absteiger Sportfreunde Johannisthal bei BSV Hürtürkel an. Johannisthal mit Trainer Danilo Bethke gilt als Mit-Favorit auf die Spitzenplätze. Für die Gastgeber aus Neukölln, betreut von Abdüssamed Demirel, könnte es eine schwere Saison werden: Der Verein wird von vielen im unteren Tabellendrittel erwartet. Johannisthal hat die Qualität, gleich zum Auftakt zu dominieren – für Hürtürkel geht es darum, sich gegen einen der Liga-Favoriten so teuer wie möglich zu verkaufen.
Aufsteiger 1. FC Schöneberg, der von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya trainiert wird, gilt als Neuling mit viel Potenzial und wird in den Prognosen sogar im oberen Tabellenfeld erwartet. Zum Auftakt geht es gegen die zweite Mannschaft von Empor, die unter Maximilian Weber steht und vor allem gegen den Abstieg kämpfen dürfte. Alles spricht für eine klare Favoritenrolle der Schöneberger, doch Empor II könnte mit einer disziplinierten Defensivleistung für die erste Überraschung der Saison sorgen.
Alle Infos, Daten und News über die Landesliga-Staffel 1 hier
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!