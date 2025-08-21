Hochspannung garantiert in der Landesliga-Staffel 1

Aufsteiger 1. FC Schöneberg, der von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya trainiert wird, gilt als Neuling mit viel Potenzial und wird in den Prognosen sogar im oberen Tabellenfeld erwartet. Zum Auftakt geht es gegen die zweite Mannschaft von Empor, die unter Maximilian Weber steht und vor allem gegen den Abstieg kämpfen dürfte. Alles spricht für eine klare Favoritenrolle der Schöneberger, doch Empor II könnte mit einer disziplinierten Defensivleistung für die erste Überraschung der Saison sorgen.

Alle Infos, Daten und News über die Landesliga-Staffel 1 hier

