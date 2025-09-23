Hochspannung bis zum Schluss

Trotz einer 2:0-Führung des SV Holz-Wahlschied II gegen den SC Eiweiler, mussten die Hausherren im Spitzenspiel bis zum Abpfiff zittern, ehe die drei Punkte unter Dach und Fach waren.

Ralf Christoph, der Trainer des SV Holz-Wahlschied analysierte die Partie so: "Wir haben tief gestanden und dem Gegner die Räume eng gemacht. Auch wenn die Gäste etwas mehr Spielanteile hatten, so versuchten wir per Konter zum Erfolg zu Kommen. So wie beim 1:0 durch David Baran."