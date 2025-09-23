Hochspannung bis zum Schluss

Trotz einer 2:0-Führung des SV Holz-Wahlschied II gegen den SC Eiweiler, mussten die Hausherren im Spitzenspiel bis zum Abpfiff zittern, ehe die drei Punkte unter Dach und Fach waren.
Ralf Christoph, der Trainer des SV Holz-Wahlschied analysierte die Partie so: "Wir haben tief gestanden und dem Gegner die Räume eng gemacht. Auch wenn die Gäste etwas mehr Spielanteile hatten, so versuchten wir per Konter zum Erfolg zu Kommen. So wie beim 1:0 durch David Baran."
Nach der Pause vertändelte Eiweiler im Mittelfeld unnötig den Ball und Kevin Reichert nutzte dies eiskalt zum 2:0. Wer jetzt gedacht hatte, dieser Treffer würde dem Spiel der Hausherren mehr Sicherheit geben, der sah sich getäuscht.
Ralf Christoph: "Plötzlich wurden wir nervös. Vielleicht hatten wir Angst vor dem Gewinnen. Auch die Abgeklärtheit meines Teams habe ich in der Schlussphase vermisst."
Nach dem Anschlusstreffer von Nikita Erke, resultierend aus der 81. Minute, war Hochspannung garantiert. Am Ende jedoch gewann Holz-Wahlschied knapp gegen einen ersatzgeschwächten Gegner aus Eiweiler.